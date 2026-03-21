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El líder del Comando Central estadounidense, Brad Cooper. Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/Archivo
El líder del Comando Central estadounidense, Brad Cooper. Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/Archivo
Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron este sábado que han debilitado la capacidad de Irán para “amenazar la libertad de navegación” en el estrecho de Ormuz tras atacar esta semana un arsenal subterráneo situado a lo largo de la costa de la república islámica.

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