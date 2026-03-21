Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron este sábado que han debilitado la capacidad de Irán para “amenazar la libertad de navegación” en el estrecho de Ormuz tras atacar esta semana un arsenal subterráneo situado a lo largo de la costa de la república islámica.

La mencionada instalación era empleada para guardar misiles de crucero anti buque y otros materiales, según explicó en un vídeo publicado en redes el líder del Comando Central estadounidense, Brad Cooper.

El ataque, según Cooper, tuvo lugar a principios de semana y en el mismo se emplearon “varias bombas de 5000 libras”.

“El régimen iraní utilizaba esta instalación subterránea reforzada para almacenar discretamente misiles de crucero antibuque, lanzaderas de misiles móviles y otros equipos que representaban un grave riesgo para la navegación internacional”, detalló el militar.

Cooper aseguró que además de ese silo subterráneo se neutralizaron instalaciones “de apoyo de inteligencia y repetidores de radar de misiles que se utilizaban para monitorear los movimientos de los buques”.

“Como resultado, la capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores se ha visto mermada”, añadió.

El estrecho de Ormuz es el único paso marítimo entre el golfo Pérsico y el océano Índico y por el transita el 20 % de las exportaciones de crudo globales.

Un barco turco navega por el estrecho de Ormuz tras lograr el permiso de las autoridades iraníes. Foto: EFE/ Tasnim News

Desde el inicio de la guerra hace hoy tres semanas, los intentos de la Guardia Revolucionaria iraní por evitar el paso de buques cuyas cargas puedan beneficiar a EE.UU. e Israel han disminuido enormemente el tráfico de cargueros en Ormuz, disparando los precios del petróleo.

El presidente Donald Trump ha instado a socios de la OTAN o aliados asiáticos como Corea del Sur o Japón, que dependen enormemente del crudo de la región, a prestar apoyo militar en el estrecho para asegurar la navegación por el mismo pero por el momento ninguno se ha comprometido a enviar activos a la zona.

Cooper aseguró que, desde el comienzo de la operación Furia Épica contra Irán, EE.UU. ha golpeado más de 8.000 objetivos militares, incluyendo 130 navíos iraníes, “lo que constituye la mayor eliminación de una Armada durante un periodo de tres semanas desde la II Guerra Mundial”, apuntó Cooper.

“Su Armada no está navegando, sus cazas tácticos no están volando y han perdido la capacidad de lanzar misiles y drones al ritmo elevado que se observaba al comienzo del conflicto”, afirmó el militar, que volvió a insistir en que EE.UU. tiene completa superioridad aérea en los cielos de Irán, país que “ha perdido una capacidad de combate significativa en las últimas tres semanas”.

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