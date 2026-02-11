Escuchar
Fotografía aérea muestra a cientos de migrantes mientras esperan junto al muro fronterizo en El Paso, Texas (EE.UU). Foto: EFE/Jonathan Fernández
Por Agencia AFP

Estados Unidos anunció el miércoles que había interceptado y neutralizado drones de los cárteles mexicanos, horas después de haber cerrado brevemente el aeropuerto de la ciudad fronteriza de El Paso (Texas).

EE.UU. dice que neutralizó drones de narcos mexicanos tras cerrar durante horas el aeropuerto de El Paso
EE.UU. dice que neutralizó drones de narcos mexicanos tras cerrar durante horas el aeropuerto de El Paso

