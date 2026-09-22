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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen; y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, firman un acuerdo de seguridad el 22 de septiembre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen; y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, firman un acuerdo de seguridad el 22 de septiembre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron este martes, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, el acuerdo de seguridad que alcanzaron tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de invadir la isla ártica.

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