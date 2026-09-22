Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron este martes, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, el acuerdo de seguridad que alcanzaron tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de invadir la isla ártica.

El documento fue rubricado en una ceremonia en presencia de Trump, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

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“Esto es algo extraordinario para Europa y para Estados Unidos, para todo el mundo y para Groenlandia. Va a ser increíble, y la gente de Groenlandia ha sido muy amable. El pueblo de Dinamarca ha sido increíble, así que sé que va a ser una relación fantástica a largo plazo”, declaró Trump.

El presidente estadounidense Donald Trump estrecha la mano del primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, mientras la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, observa. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP). / BRENDAN SMIALOWSKI

Previamente, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el líder estadounidense aseguró que su país comenzará “de inmediato” a construir dos grandes bases militares en Groenlandia en virtud al acuerdo.

El pacto otorga a Estados Unidos una presencia militar permanente en la isla y vetaría el acceso de Rusia y China, al tiempo que respetaría la soberanía de Dinamarca sobre el territorio autónomo y el derecho de autodeterminación de Groenlandia.

Trump, que en su primer mandato (2017-2021) ya estuvo interesado en este territorio autónomo danés, generó a principios de este año una fuerte tensión con Groenlandia, Dinamarca y el resto de socios de la OTAN al sugerir la posibilidad de invadir militarmente la isla.

Actualmente, Estados Unidos solo mantiene en Groenlandia la base espacial de Pituffik —la antigua base de Thule—, tras décadas de reducción de su presencia.

Las autoridades danesas han señalado que esa disminución respondió a una decisión de Washington.

Un acuerdo de defensa de 1951, modificado en 2004 para incluir a Groenlandia, ya concede a Estados Unidos amplias prerrogativas para establecer nuevas zonas de defensa en la isla ártica.

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