Estudiantes abordan un avión Boeing 777-300ER de American Airlines en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), California, el 30 de octubre de 2025. (Patrick T. Fallon / AFP)
/ PATRICK T. FALLON
Agencia EFE
Agencia EFE

Estados Unidos disminuirá un 10 % la actividad de 40 aeropuertos por el cierre del Gobierno
El secretario de Transporte de , , anunció este miércoles que reducirá en un 10 % la actividad de 40 importantes aeropuertos del país a partir de este viernes si el cierre de Gobierno persiste.

Según Duffy, la parálisis de la Administración federal por falta de fondos, la más larga de la historia, ha provocado la escasez de unos 2.000 controladores aéreos.

Una de las medidas será la reducción del 10 % en la capacidad en 40 de nuestras ubicaciones. Esta decisión se basa en datos, en función de qué aerolínea tiene más vuelos y dónde se concentra la presión del sistema”, detalló en una rueda de prensa.

La cantidad de vueltos que podrían ser afectados diariamente serán entre 4.000 a 4.500, incluidos tanto comerciales como de carga.

El administrador federal de Aviación, Brian Bedford, detalló que el recorte afectará principalmente a mercados de alta demanda, donde el tráfico ha alcanzado niveles críticos.

Según Duffy, muchos controladores no han recibido salario durante un mes, lo que ha obligado a algunos a buscar trabajos adicionales. “No quiero que tengan otros empleos, quiero que vengan a trabajar, pero entiendo sus dificultades”, reconoció.

La Secretaría de Transporte convocará a las aerolíneas que operan en el país en las próximas 48 horas para ajustar horarios “de forma coordinada y proporcional”.

Los aeropuertos de Phoenix (Arizona) y el Newark (Nueva Jersey), que da cobertura Nueva York, están experimentando retrasos en vuelos internacionales y existe una alerta para pasajeros de esperas de hasta tres horas.

El cierre del Gobierno, que inició el 1 de octubre, se convirtió este miércoles en el más largo en la historia del país, superando los 35 días que duró el cierre de 2018-2019 del primer periodo presidencial de Donald Trump, mismo que finalizó en gran parte por la presión de la crisis del tráfico aéreo provocado por la escasez de controladores.

