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Resumen

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Buques de carga anclados cerca del Estrecho de Ormuz, frente a la costa oriental de los Emiratos Árabes Unidos en Khor Fakkan. (Foto de AFPTV / AFP).
Buques de carga anclados cerca del Estrecho de Ormuz, frente a la costa oriental de los Emiratos Árabes Unidos en Khor Fakkan. (Foto de AFPTV / AFP).
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Por Agencia EFE

Fuerzas de Estados Unidos dispararon este martes contra un buque de bandera panameña que intentó burlar el bloqueo de Washington a las costas y puertos de Irán, según fuentes citadas por The Wall Street Journal.

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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.