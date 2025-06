El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que no quiere ver un “cambio de régimen” en Irán en medio del conflicto con Israel, y añadió que eso causaría “caos”.

“Si hubiera (un cambio de régimen), lo habría, pero no, no lo quiero. Me gustaría ver que todo se calmara lo más rápido posible”, declaró Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One. “Un cambio de régimen lleva al caos, e idealmente no queremos ver tanto caos”, afirmó.