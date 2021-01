Conforme a los criterios de Saber más

Iba a ser el muro más “grande y hermoso” de todos. El que evitaría que los inmigrantes “criminales, violadores y narcotraficantes” llegaran a Estados Unidos y el que sería pagado por México. A pocos días de que Donald Trump abandone la Casa Blanca, su principal promesa apenas la cumplió. Ni ha sido el muro más grande de todos ni mucho menos fue pagado por México.

Pero esta construcción parcial del muro ha sido suficiente para que el presidente saliente de Estados Unidos se ufane de ello y, en medio de la polémica que está resultando ser su abandono del cargo, decidiera visitar este martes la frontera en Álamo, al sur de Texas, para mostrar lo construido en estos cuatro años.

Sin embargo, casi toda la obra durante el gobierno de Trump ha significado reemplazar los 1.052 kilómetros de barreras antiguas y más bajas, ­hechas en administraciones anteriores, con postes de acero de 9,1 metros de alto con relleno de concreto.

Adicionalmente, se han construido 729 kilómetros de muro, que incluyen 128 kilómetros (unas 80 millas) de barreras en zonas donde antes no había estructuras, es decir, de nuevo muro. Con lo cual, la mayor parte del trabajo ha sido reforzar vallas, hacerlas más altas o renovarlas.

La línea roja señala las partes del muro nuevo construido en estos cuatro años, así como las refacciones y mejores en las barreras que ya estaban implementadas. Fuente: US Customs and Border Protection

En agosto pasado, en medio de la campaña electoral, Trump viajó a la ciudad de Yuma, en la cuádruple frontera entre Arizona, California, Baja California y Sonora, para celebrar la construcción de 321 kilómetros de muro con México, entre nuevas barreras y reemplazo de las existentes. El muro en esta zona se extiende por el desierto de Sonora, uno de los lugares menos transitados y más peligrosos de la frontera. Para ello, fue necesario eliminar restricciones medioambientales y dinamitar lugares sagrados de una reserva india.

¿Quién pagó por el muro?

Trump dijo reiteradamente durante la campaña que México pagaría el muro, pero eso no ha sucedido. La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, se negó al inicio del mandato de Trump otorgarle el financiamiento para el muro, pero luego el Congreso le otorgó 5.000 millones del presupuesto federal que fueron asignados directamente para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

El presidente ha utilizado otros 10 mil millones de dólares del Departamento de Defensa y del Tesoro desviando presupuesto de otros programas. Según datos de la CBP de setiembre pasado, el gobierno ha usado para el muro US$6.300 de fondos antinarcóticos, US$3.600 de construcción militar y unos US$600 millones del Fondo de Confiscación del Departamento del Tesoro.

“Hasta ahora, es dinero de todos los contribuyentes estadounidenses”, dijo a CNN Tony Payan, director del Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice.

El muro reemplazado y construido ha salido del dinero de los contribuyentes estadounidenses, y no del Gobierno Mexicano, como prometió Donald Trump. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

¿Quién ha construido el muro?

La empresa Fisher Industries, cuyo director, Tommy Fisher, ha defendido enérgicamente el muro fronterizo, construyó de manera privada unos 4,8 kilómetros de barreras gracias a donaciones recaudadas a través del grupo We Build the Wall (Construimos el muro)

En el 2019, Fisher levantó 800 metros de cerca fronteriza con postes de acero en terrenos privados donados en Nuevo México, cerca de El Paso, Texas.

Según un informe de AP, Fisher Industries, con sede en Dakota del Norte, ha recibido una financiación de alrededor de 2.000 millones de dólares por contratos relacionados con el muro. Un análisis difundido en junio por el Project on Government Oversight (Proyecto para la Supervisión Gubernamental) encontró que Fisher y Barnard Construction Co., con sede en Montana, habían obtenido la vasta mayoría de los contratos del muro. Y no solo eso. El pasado 3 de agosto, Fisher Industries se adjudicó un contrato por 290 millones de dólares para construir 27,4 kilómetros de barreras en el sector de la Patrulla Fronteriza en Laredo, Texas.

