Donald Trump dice que primer ministro de Japón lo nominó al Nobel de la paz

Washington. El presidente Donald Trump afirmó el viernes que el primer ministro de Japón lo nominó para obtener el premio Nobel de la paz por abrir el diálogo con Corea del Norte.

Trump también se quejó de que le dieran ese galardón al presidente Barack Obama y dudó que se lo den a él.

El primer ministro Shinzo Abe “me dio la copia más hermosa de una carta que le envió a la gente que otorga una cosa llamada el premio Nobel”, afirmó Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca luego de que le preguntaron sobre su reunión a fines de febrero en Vietnam con el líder norcoreano Kim Jong Un. “Dijo: ‘Lo he nominado a usted, respetuosamente, en nombre de Japón. Les estoy pidiendo que le den a usted el premio Nobel de la paz”.

The Associated Press no pudo confirmar de inmediato la afirmación de Trump.

La cancillería de Japón dijo el sábado que está al tanto de la declaración del mandatario estadounidense, pero no puede hacer comentarios sobre los detalles de las conversaciones que sostuvo con Abe.

El presidente surcoreano Moon Jae-in, que también le ha dado crédito a Trump de iniciar las negociaciones con Corea del Norte, lo respalda igualmente para el Nobel de la paz.

Trump dijo que los primeros intercambios con Kim estuvieron llenos de “fuego y furia”, pero que ambos han establecido una buena relación desde su primera reunión en Singapur el año pasado. Dijo que Abe lo nominó porque le preocupa que Corea del Norte pruebe misiles encima de Japón.

Obama fue galardonado con el premio Nobel de la paz en 2009, su primer año en el puesto, por establecer el compromiso de Estados Unidos para “buscar la paz y la seguridad de un mundo sin armas nucleares”.

Trump se quejó el viernes que Obama llevaba “unos 15 segundos” en el puesto antes de que le dieran el premio.

“Probablemente nunca lo obtendré, pero no hay problema”, afirmó Trump. “Se lo dieron a Obama. Él ni siquiera sabía por qué se lo dieron”.



Fuente: AP