Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó una retirada de las tropas estadounidenses de Medio Oriente ya que su país cada vez produce más petróleo, en una entrevista publicada hoy por el diario The Washington Post.

"Ahora, ¿Vamos a permanecer en esa parte del mundo? Una razón es Israel. El petróleo está siendo cada vez menos un motivo porque nosotros estamos produciendo más petróleo ahora que nunca. Por lo que, sabes, de repente se llega a un punto donde no tienes que permanecer allí", dijo el mandatario.

Trump defendió también la alianza entre su país y Arabia Saudita, pese al caso del periodista asesinado Jamal Khashoggi, ya que "sin ellos (los sauditas), Israel tendría más problemas. Necesitamos contrarrestar a Irán".

"Es muy importante tener a Arabia Saudita como aliado si vamos a permanecer en esa parte del mundo", subrayó.

Respecto al príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, Trump indicó que lo conoce "bien": "Por cierto, nunca hice negocios con ellos, nunca tuve la intención de hacer negocios con ellos (los sauditas)", precisó.

Trump también se refirió a la presencia de su país en Afganistán, donde tres soldados estadounidenses fallecieron anoche por la explosión de una bomba.

El presidente justificó la presencia de Estados Unidos allí porque los expertos se lo han recomendado: "Estamos allí porque prácticamente todos los expertos con los que he hablado dicen que si no vamos allí, van a estar luchando aquí. He oído eso una y otra vez", apuntó.



