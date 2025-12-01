La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Alex BRANDON / Jim WATSON / AFP)
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Alex BRANDON / Jim WATSON / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Noem insta a Trump a prohibir viajar a EE.UU. a personas de países que enviaron “invasores”
Resumen de la noticia por IA
Noem insta a Trump a prohibir viajar a EE.UU. a personas de países que enviaron “invasores”

Noem insta a Trump a prohibir viajar a EE.UU. a personas de países que enviaron “invasores”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La secretaria de Seguridad Nacional de , , aseguró este lunes que se reunió con el presidente para recomendarle que prohíba totalmente los viajes a personas procedentes de países que han enviado “invasores extranjeros” a suelo estadounidense, aunque no precisó de qué naciones se trata exactamente.

Acabo de reunirme con el presidente. Recomiendo la prohibición total de viajes a todos los países que han estado inundando nuestra nación de asesinos, sanguijuelas y adictos a las prestaciones sociales”, escribió Noem en un mensaje en la red social X.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Los estrategas detrás del cerco a Maduro en Venezuela: ¿Quiénes dirigen la ofensiva naval y diplomática de EE.UU. en el Caribe?

Nuestros antepasados ​​construyeron esta nación con sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacren a nuestros héroes, agoten nuestros impuestos ganados con tanto esfuerzo o nos arrebaten los beneficios que les debemos a los estadounidenses. No los queremos. A ni uno de ellos”, concluye el mensaje de la secretaria de Seguridad Nacional.

La publicación de Noem llega después de que un inmigrante afgano disparara la semana pasada en Washington a dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.

A raíz del ataque, el propio Trump anunció que las solicitudes de asilo quedan congeladas hasta que se endurezcan los estándares para revisar cada petición y que ha paralizado todos los trámites migratorios para ciudadanos afganos, incluidos aquellos que habían trabajado con las fuerzas estadounidenses.

También ha amenazado con bloquear “permanentemente” la inmigración desde lo que ha calificado como “países del Tercer Mundo”, aunque sin especificar de cuáles serían estos estados.

En junio pasado, el Gobierno Trump aprobó una prohibición total de viaje que afecta a ciudadanos de Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, además de una suspensión parcial de visados para personas de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

VIDEO RECOMENDADO

Los dos guardias nacionales baleados el miércoles 26 de noviembre cerca de la Casa Blanca en Washington se encuentran gravemente heridos, indicó a la prensa el director del FBI, Kash Patel, al aclarar versiones erradas que los habían reportado como muertos. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC