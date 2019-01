Llamativa cautela de Trump en medio de batalla por el muro fronterizo

Washington. Ninguna reunión de gabinete televisada. Ningún discurso espontáneo en la Oficina Oval. Ningún comentario suelto mientras aborda el avión presidencial.

¿Dónde está el presidente? Si bien el gobierno reanudó sus actividades tras una paralización parcial, Donald Trump ha estado mayormente encerrado en los últimos días, tuiteando desde la Casa Blanca, pero sin hacerse ver en público a pesar de que continúa la batalla por conseguir fondos para construir un muro en la frontera con México, una iniciativa que ha marcado su presidencia.

El silencio de Trump no molesta en absoluto ni a republicanos ni demócratas, que tratan de negociar una cuerdo para evitar otra paralización del gobierno y resolver el impasse en torno a la financiación del muro que Trump prometió a sus partidarios. De hecho, algunos legisladores piensan que cuento menos se haga ver, mejor, dada su tirante relación con el Congreso y sus críticas a las aptitudes negociadoras de los congresistas.

Trump no tuvo actividad pública alguna en los últimos cinco días y tampoco tenía nada programado para el jueves, aunque comenzó el día con una andanada de tuits sobre las conversaciones que arrancaron el miércoles, en que los demócratas de la Cámara de Representantes hicieron una propuesta sin un centavo para el muro.

“Los republicanos de la Comisión de Seguridad Nacional están perdiendo su tiempo”, dijo Trump en un tuit el jueves. “Los demócratas, a pesar de toda la evidencia, las pruebas y las caravanas que se vienen, no van a dar dinero para construir el muro que necesitamos DESESPERADAMENTE. Yo los apoyo. Ya se está construyendo el muro, ¡no espero demasiada ayuda”.

La Casa Blanca dijo que el presidente ya ha dejado bien sentado cuáles son sus pretensiones para el muro y que estaba dejando que la comisión legislativa haga su trabajo.

Un funcionario que pidió no ser identificado por estar comentando conversaciones privadas dijo que Trump estaba “envuelto a todos los niveles” en el tema de la vigilancia de la frontera y recibió un largo informe el miércoles. Agregó que sigue hablando del tema, incluida una entrevista con The Daily Caller.

Los demócratas, por su parte, destacan los aspectos positivos que tiene el hecho de que Trump no se involucre tanto.

“Cuando el presidente se mantiene al margen de las negociaciones, casi siempre sale todo bien”, dijo el líder del bloque demócrata del Senado Chuck Schumer. “Cuando se involucra, eso garantiza que no se hace nada. Por eso, le pediría al presidente, ‘deje que el Congreso negocie por su cuenta’”.

Cuando se le mencionó el comentario de Schumer, Trump dijo a The Daily Caller “no lo culpo”. Pero acotó que, “sin nuestra participación, no se va a llegar a un acuerdo”.

Por más de que no esté haciendo presentaciones en público, Trump ha seguido su rutina de bravuconadas y acusaciones en Twitter e incluso contradijo a los jefes de los servicios de inteligencia y despotricó contra un ex empleado de la Casa Blanca que publicó un libro en el que hizo revelaciones de cómo funciona la Presidencia. Trump opinó asimismo sobre las negociaciones en el Congreso, diciendo que si “no se habla o se contempla un Muro o una Barrera Física, ¡están Perdiendo su tiempo!”.

Trump tiene programadas algunas presentaciones en los próximos días, incluso una entrevista con CBS a ser transmitida el domingo, en que se juega el Super Bowl. El martes pronunciará su informe anuel sobre el Estado de la Unión.

Su silencio en medio de una agria disputa con los demócratas hace que algunos se pregunten si Trump no estará perdiendo una oportunidad de promover su visión en torno al muro en un momento clave. Pero varios republicanos dicen que está bien que no hable.

“Creo que es una actitud inteligente el que se abstenga”, expresó Marc Short, ex director de asuntos legislativos de la Casa Blanca. “Creo que sí debería seguir visitando distritos vulnerables para presionar políticamente (a los demócratas). Pero me parece bien que no esté en el centro de las negociaciones”.

Aliados de Trump destacan que el mandatario ha estado trabajando en otros temas y que llamó al dirigente opositor venezolano Juan Guaidó, que desconoció al presidente Nicolás Maduro y se declaró presidente interino, para expresarle su apoyo el miércoles.

Fuente: AP