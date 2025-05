Entrevista

Sara Wong, estudiante peruana de posgrado en Harvard

¿Se imaginaban que el enfrentamiento con el gobierno llegaría a este punto?

A mediados de abril, hubo una amenaza de quitarnos la visa a los estudiantes internacionales alegando que la universidad no cumplía las demandas del gobierno. Harvard demandó y se calmaron un poco las cosas, pero, desde entonces, en lo personal, vi hasta dónde podía llegar el gobierno. Lo que no sabíamos era si se podía hacer realidad o no.

Están a una semana de graduarse, ¿qué habría pasado si la medida no se frenaba en tribunales?

Técnicamente habríamos dejado de tener estatus de estudiantes y nos habríamos convertido en migrantes ilegales. Además, esto nos perjudicaría a quienes pensamos quedarnos trabajando en EE.UU. La visa de estudiante está vigente hasta tres años después de acabar nuestros estudios. Si le quitan la certificación a Harvard, no solo afectan a los estudiantes actuales o a los que llegarán, sino también a los que se graduaron en los últimos tres años.

¿La calma volvió tras el fallo judicial o aún hay incertidumbre?

En general con esta noticia se siente alivio, especialmente porque es una señal de que la universidad respalda a la comunidad de estudiantes internacionales. Sin embargo, la incertidumbre se mantiene y estamos atentos a qué puede pasar.