Trump afirmó que quiere que la prisión, ubicada dentro de una base militar estadounidense en Cuba, esté lista para albergar a hasta 30.000 migrantes en situación irregular y no pueden ser deportados a sus países de origen, lo que, aseguró, “duplicaría nuestra capacidad de inmediato” para retener a los migrantes.

“Firmaré hoy un decreto ordenando a los Departamentos de Defensa y Seguridad Interior que comiencen a preparar las instalaciones para 30.000 migrantes en la bahía de Guantánamo (...) Algunos son tan peligrosos que ni siquiera confiamos en sus países de origen para que se los queden, porque no queremos que regresen”, dijo Trump en la Casa Blanca.

Guantánamo ha sido utilizada por Estados Unidos para albergar a detenidos de la guerra contra el terrorismo tras los atentados del 11 de setiembre del 2001. Cientos de prisioneros han pasado por sus celdas, incluidos algunos miembros de Al Qaeda. Sin embargo, entre 2020 y 2023 el centro solo albergó a 37 personas, según el diario “The New York Times”.

En setiembre pasado, ese medio reveló que el Pentágono opera en esa base un centro de detención para inmigrantes que ha funcionado durante décadas. Los indocumentados que terminaron ahí son algunos de los que fueron interceptados en el mar cuando intentaban alcanzar las costas del país, principalmente procedentes de Cuba y Haití.

Esta es una de las primeras fotos de los detenidos recién llegados a Guantánamo. Era el 18 de enero del 2002. Veinte años después solo quedan 39 en las instalaciones. (AP Photo/Shane T.McCoy, U.S. Navy) / SHANE T. MCCOY

En la misma jornada, Trump firmó un proyecto de ley que estipula la detención automática de migrantes en situación irregular y son arrestados o acusados de ciertos delitos, incluido el robo. Fue la primera legislación de su nueva presidencia.

“Es una ley histórica la que estamos aprobando hoy”, dijo. “Salvará innumerables vidas estadounidenses inocentes”, dijo el republicano.

La ley Laken Riley lleva el nombre de una estudiante de enfermería de 22 años de Georgia, quien fue asesinada en febrero del 2024 por un venezolano en situación irregular que era buscado por robar en tiendas.

“The New York Times” apunta que la nueva ley amplía la lista de cargos que someterán a los migrantes a detención inmediata y posible deportación, instruyendo a los funcionarios federales a detener a inmigrantes no autorizados arrestados en conexión con o acusados de robo, hurto, hurto en tiendas, asalto a un oficial de policía o delitos que resulten en muerte o lesiones corporales graves.

Según esta ley, las personas en situación migratoria irregular que sean acusadas de robo y crímenes violentos potencialmente pueden ser deportadas, incluso antes de una condena.

Si bien Trump ha usado una retórica en la que califica a los inmigrantes irregulares de “criminales”, la información oficial disponible señala que la mayoría de los migrantes que cruzan la frontera huyen de la pobreza o la persecución.

Bajo la dirección del Comando Norte de EE. UU., el Comando de Transporte de EE. UU. está apoyando los vuelos de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas al proporcionar transporte aéreo militar. (Foto de Nicholas J. De La Pena / DVIDS / AFP) / NICHOLAS J. DE LA PENA

Precisamente en línea con su postura frente a la criminalidad, Trump revocó el miércoles la extensión de las protecciones de deportación que el expresidente Joe Biden había otorgado a más de 600.000 venezolanos antes de dejar el cargo.

El amparo prolongaba el Estatus de Protección Temporal (TPS) por 18 meses para los venezolanos, desde el 3 de abril de 2025 hasta el 2 de octubre de 2026, lo que iba a permitir a los venezolanos beneficiados vivir y trabajar en Estados Unidos.

“Los habitantes de este país quieren esta basura fuera. Quieren que sus comunidades estén seguras. Hemos parado eso”, dijo la secretaria del Departamento de Seguridad Interior (DHS), Kristi Noem, al anunciar la medida en la cadena Fox News.

El actual TPS, ideado para proteger de la deportación a migrantes cuyos países de origen se encuentran en una situación de emergencia o catastrófica, vence el próximo 10 de septiembre de 2025.

El analista internacional Carlos Novoa considera que Trump está usando esta primera etapa de su gobierno para enviar el mensaje de que actuará con contundencia para cumplir su promesa de tener una América para los americanos.

“Trump está haciendo lo que dijo que iba a hacer. La sorpresa está en la forma en la que lo está haciendo. Trump tiene pocos días en el gobierno y él ha buscado, de acuerdo al estilo que maneja, dar un golpe mediático. Quiere dejar claro que esta es su forma de trabajar. Veo todo esto como parte del estilo de Trump, de querer decir que las cosas van a ser a su manera”, dijo al programa El Mundo ahora de El Comercio.

“Dispuesto a lo que sea”

¿Qué política migratoria está teniendo más impacto? Andrew Seele, presidente del Migration Policy Institute (MPI), una de las instituciones más influyentes de Estados Unidos en materia de políticas migratorias, considera que, a corto plazo, lo más mediático es lo que está pasando con las deportaciones. Estados Unidos siempre ha deportado a mucha gente desde la frontera, pero -asegura- ya están empezando a deportar a gente que ya está dentro del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una norma en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 29 de enero de 2025. (Foto de EFE/EPA/JIM LO SCALZO) / JIM LO SCALZO / POOL

“En general la mayoría de los que están deteniendo al interior del país son personas con alguna condena penitenciaria, pero yo creo que van a ir ampliando eso y van a ir detrás de otras personas que tienen muchos años viviendo y eso sí va a ser muy difícil. Advirtiendo lo difícil de la situación, el gobierno ya ha incluido a otras agencias, incluidas las fuerzas armadas, para que apoyen en algunas tareas vinculadas a la inmigración. Eso también es nuevo”, señala.

Los expertos señalan que Trump se encuentra en su apogeo y está enfocado en un solo tema, por lo que es muy difícil desafiarlo en este momento. Pese a ello, consideran que es claro que las deportaciones y el control de la frontera son la prioridad número uno del gobierno de Estados Unidos en este momento, aunque esto en algún momento va a decaer.

“El tema número uno es la inmigración irregular y están dispuestos a hacer lo que sea. Pero eso no puede durar para siempre, Estados Unidos tiene muchos intereses, no dudo que siempre vayan a ser duros con este tema, pero no puede ser el único foco de su atención”, dice Seele.

Novoa estima unos dos o tres meses de deportaciones a este nivel a los países de América Latina, “hasta que esto se haya establecido como habitual en el imaginario popular y luego irá decayendo”.

Seele añade que la política de Trump frente a la inmigración irregular va a generar una resistencia en la opinión pública, pero no en este momento porque a pesar del ruido que está haciendo el gobierno, los números de personas detenidas son bajos. “Todavía están detrás de personas que tienen algún antecedente criminal. Una vez que lleguen a personas que han vivido 10 o 15 años en el país, que son vecinos y compañeros de trabajo, consuegros, yo creo que ahí es donde vamos a empezar a ver más malestar y resistencia”, concluye.