“Muchos prefieren no hablar español en la calle”: Peruanos celebraron las Fiestas Patrias en EE.UU. en medio de la política migratoria más severa

En Paterson, Nueva Jersey, considerada la capital de la diáspora peruana en Estados Unidos, el fin de semana se llevaron a cabo dos desfiles callejeros, organizados por los colectivos ciudadanos Peruvian Parade Inc. y New Jersey Peruvians Inc., este último contando además con la participación del exseleccionado nacional Juan Manuel Vargas como mariscal del evento y con Petronila Gonzales, ‘Doña Peta’, madre del futbolista Paolo Guerrero, como invitada de honor.

“Fue increíble, cuando el desfile llegó al City Hall se pudo ver un mar de gente con sus polos blanquirrojos. Muy emocionante. Y además de ello los días previos se organizaron los izados de nuestra bandera en ciudades como Paterson o Clifton. El domingo también hubo presentaciones musicales, shows de marinera o festejo y grupos que enseñan a los niños a bailar danzas típicas”, cuenta a El Comercio Bryan Balarezo, joven nacido en Estados Unidos pero de padre chiclayano y madre chalaca.

Desfile de la comunidad peruana por Central Avenue, Nueva Jersey. / Bryan Balarezo

Y si bien las festividades transcurrieron sin contratiempos, tal como asegura el joven universitario, es innegable que el fantasma de las rigurosas medidas migratorias lanzadas desde la Casa Blanca rondaba el ambiente.

En lo que va del año fiscal 2025, la Administración Trump ha deportado a más de 127.000 personas y el mandatario republicano ha prometido alcanzar un ritmo de un millón de deportaciones anuales como parte del que denomina el plan migratorio más grande en la historia de Estados Unidos.

Rick Kanashiro, hijo de limeños pero también nacido en Estados Unidos, asegura que al inicio del mandato de Trump se pensaba que tan solo era un alarde sin sustento pero que con el paso del tiempo el temor se ha incrementado “pese a ser una de las comunidades con más papeles en regla”.

“Hemos visto que la Administración Trump comenzó a revocar asilos políticos y permisos de refugio. Entonces, por más que uno haya entrado legalmente se están revocando muchos permisos. Mientras que otros que están tramitando su residencia reciben cartas para asistir a las oficinas de migración, y en lugar de una cita son arrestados. Había quienes decían que no irían al desfile por temor a alguna redada, pero no solo eso sino que muchos prefieren no hablar español en las calles”, asegura el joven que creció en Paterson.

Trump ha prometido que realizará "el mayor programa de deportaciones en masa de la historia" durante su segundo mandato.

Este tipo de historias se repiten por todo el país. En Florida, cuyo gobernador Ron De Santis se ufanaba hace pocos días de ser quien mejor ejecuta la política de Trump, se ha registrado un aumento del 111% de ingresos a centros de detención migratoria en lo que va del año.

Pese a ello, la comunidad peruana en Miami también pudo disfrutar de una jornada patriótica. Nilton Castillo, ganador del premio al Mejor Ceviche de Miami Beach en el 2024, organizó una celebración especial en su restaurante Cilantro 27.

“Tuvimos música y un pequeño desfile, pero lo principal fue la comida. Hicimos un menú especial de ceviche, causas y lomo saltado. Aprovechamos que los turistas pasan principalmente por aquí y les mostramos las diferentes combinaciones que realizamos en la gastronomía peruana”, resalta el chef.

Turistas de todo el mundo disfrutaron de la gastronomía peruana en el restaurante Cilantro 27 del chef Nilton Castillo en Miami. / Nilton Castillo

Sumado a ello, el 20 de julio el Consulado General del Perú en Miami organizó el Día del Perú en el estadio de los Miami Marlins. El evento cultural benéfico incluyó una presentación de marinera norteña ejecutada por el Club Libertad y se distribuyeron polos conmemorativos entre los asistentes.

El evento organizado por el Consulado General del Perú en Miami contó con una exhibición de marinera. / Consulado General del Perú en Miami

Al otro lado del país, en Los Ángeles, Luis Cuadros participó en la organización del evento por Fiestas Patrias en el Parque Winnetka. “Calculamos que asistieron unas 500 o 600 personas. Tuvimos unos siete puestos de comida de la costa, sierra y selva del Perú. Desde chancho a la caja china hasta pachamanca y tacacho con cecina. La comida voló y tuvimos a unos seis artistas que alegraron la jornada”, detalla a El Comercio.

Cuadros fue uno de los organizadores del evento en el Parque Winnetka, en Los Ángeles. / Luis Cuadros

Cuadros, quien intercala sus actividades en su negocio de publicidad con su pasión por la gastronomía nacional, asegura que la situación en la ciudad “se ha calmado bastante en las últimas semanas”. Cabe resaltar que Los Ángeles fue escenario de masivas protestas a comienzos de junio en respuesta a las violentas redadas que se llevaron a cabo en el estado de California.

“Por esas fechas la gente no salía de sus casas, sobre todo quienes tienen poco tiempo aquí. Afortunadamente la situación se ha calmado después de que la alcaldesa firmara una orden para proteger a los migrantes. En ese momento te diría que veías solo a un 50% de la comunidad latina en las calles, para este fin de semana vimos a un 70% u 80%, así que se está normalizando”, señala.