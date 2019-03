Trump ordenó que su yerno tuviera acceso a información privilegiada

Nueva York. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el año pasado a su jefe de personal que autorizara acceso a su yerno y asesor principal, Jared Kushner, a los principales secretos del país, a pesar de la preocupación expresada por oficiales de inteligencia y el principal abogado de la Casa Blanca.

La decisión de Trump en mayo del año pasado preocupó tanto a funcionarios de su administración que el jefe de personal de la Casa Blanca en ese momento, John F. Kelly, escribió una nota interna donde detallaba cómo se le ordenó dar autorización a información privilegiada a Kushner, señala "The New York Times".

Incluso, el principal abogado de la Casa Blanca, Donald F. McGahn II, escribió también una nota acerca de las preocupaciones que se habían planteado, incluso por la Agencia de Inteligencia (CIA), y cómo él había recomendado que no se diera dicha autorización.

Kushner perdió en febrero del 2018 el permiso temporal de "alto secreto" del que disfrutaba desde que Trump llegó al poder en enero del 2017 por un decisión de Kelly que aplicaba a aquellos empleados que llevaran más de ocho meses sin que se completara la investigación de sus antecedentes.

Poco después, en mayo, se le dio luz verde al permiso permanente.

La información contenida en las notas de Kelly y de McGahn contradicen una declaración hecha por el presidente Trump el pasado enero a "The New York Times", cuando aseguró que no tuvo ningún papel en que a su yerno se le diera la autorización de seguridad, señala el rotativo.

Preguntada sobre las notas que contradicen al Presidente, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, señaló que no comentan sobre permisos de seguridad, indica además "The New York Times".

El abogado de Kushner, Abbe D. Lowell aseguró en aquél momento de que su cliente pasó por el mismo proceso que todos los que obtienen el permiso.

Ivanka Trump, la hija mayor del mandatario y esposa de Kushner también ha asegurado que su padre no tuvo nada que ver con su permiso de acceso a información privilegiada.

"The New York Times" indica además que se desconoce cuáles son exactamente los factores que levantaron dudas sobre autorizar acceso a información privilegiada a Kushner.

Señala además que funcionarios gubernamentales habían manifestado preocupación acerca de sus finanzas y los vínculos de los negocios inmobiliarios de su familia con gobiernos e inversores extranjeros y porque no había informado inicialmente sobre contactos que había tenido con extranjeros.

El periódico reconoce que mientras el presidente tiene la autoridad legal para conceder el permiso, en la mayoría de los casos es la oficina de seguridad del personal de la Casa Blanca la que lo hace, luego de una investigación de antecedentes que realiza el FBI.

Fuente: EFE