Robert Trump ha pasado desapercibido en los últimos años; sin embargo, este viernes se dio a conocer que el hermano menor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra hospitalizado en un hospital en Manhattan, Nueva York.

El menor de cinco hijos, nacido en 1948, vive tranquilamente sus años de jubilado en Milbrook, en el norte del estado del condado de Dutchess, Nueva York.

Es conocido por apoyar varias organizaciones benéficas locales, incluido el servicio como administrador de la organización sin fines de lucro “Angels of Light” y un grupo de rescate de caballos, según la revista Town and Country.

Un residente local describió a Robert como un tipo elegante y digno. “No es extravagante”, dijo la fuente. “Él no podría ser más diferente que su hermano, francamente. Ni siquiera sé cómo son de la misma familia“, agregó.

Robert estuvo recientemente en el ojo público para unirse a la lucha de su hermano contra la publicación del libro de su sobrina Mary Trump, “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man”.

Robert presentó una demanda para bloquear la publicación del libro, y estuvo de acuerdo con su hermano en que violaría un acuerdo de no divulgación de 2001 que le prohibía hablar públicamente sobre miembros de la familia.

El hermano menor de Donald Trump también ocupó los titulares de manera notable luego de anunciar su divorcio con Blaine Trump, a quien supuestamente engañó con su secretaria, Ann Marie Pallan.

Él y Blaine, vicepresidente de la junta directiva de la organización benéfica God’s Love We Deliver, llegaron a un acuerdo secreto en el 2010.

Robert y Pallan, que tienen una casa en Long Island, se casaron en marzo.

Asimismo, el socialité apoyó incondicionalmente la candidatura de su hermano mayor Donald a la Casa Blanca. “Apoyo a Donald al mil por ciento. Creo que está haciendo un gran trabajo. Creo que tiene un gran mensaje”, dijo al medio Page Six en enero de 2016.

Robert también supervisó brevemente los casinos de Donald antes de partir para hacerse cargo del negocio inmobiliario de su padre, según el New York Times.

De los otros hijos de Trump, Fred Trump Jr. murió de alcoholismo en 1981, Maryanne Trump Barry está jubilada como jueza principal del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EE.UU. y Elizabeth Trump es una ejecutiva jubilada del Chase Manhattan Bank.

Robert Trump está gravemente enfermo, según informes de prensa que no entraron en detalles. Ni la Casa Blanca ni el mandatario explicaron qué problema de salud tiene el integrante del clan Trump.

