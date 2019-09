Trump supervisó construcción del muro y dijo que es "un proyecto asombroso" | FOTOS

San Diego. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó esta tarde la ciudad la ciudad de Otay Mesa, ubicada en la frontera con México, en California, para supervisar los avances de la construcción del muro que impulsa el mandatario.

Trump insistió en la necesidad de un tramo de unas 500 millas (más de 800 kilómetros) de muro fronterizo para atajar lo que considera "una tremenda emergencia nacional".

Es “un proyecto asombroso”, declaró el mandatario.

Durante su visita a un tramo de la valla fronteriza, el presidente señaló que la "tremenda emergencia nacional" que supone el tráfico de drogas y personas solo podrá ser contenida con la construcción del muro y "cuando los traficantes de personas no puedan atravesarlo".

Añadida hoy en la agenda oficial de su gira por California, Trump ha vuelto al mismo sitio que visitó en el 2018 para observar los ocho prototipos del nuevo muro que durante su campaña electoral prometió construir en las más de 2.000 millas (más de 3.200 kilómetros) de frontera con México.

“Tijuana está aquí junto, hay miles de personas que han tratado de entrar, hay una gran cooperación con México, el presidente de México ha sido fantástico, todo el pueblo de México ha sido fantástico”, aseguró a la prensa.

El proyecto de los prototipos rebasó los 3 millones de dólares y finalmente fueron demolidos en febrero de este año sin que ninguno fuera seleccionado.



No obstante, la valla fronteriza en San Diego comenzó a ser reemplazada en junio de 2018 por un nuevo muro metálico de entre 18 y 30 pies (entre 5 y 9 metros) de altura, casi el doble que el tramo anterior, por un costo de 147 millones de dólares.



Entre la comitiva que acompañó al mandatario estuvo el secretario de Seguridad Nacional en funciones, Kevin McAleenan, quien señaló a los periodistas que acompañó al grupo que el área donde se levantaron los prototipos tiene ahora unas 24 millas (38 kilómetros) de pared primaria o secundaria.



Trump dijo que las características del nuevo muro en esta área hacen más difícil el ingreso de personas porque no es fácil de escalar ni de cortar.



El presidente firmó una de las columnas del muro durante su recorrido y luego tuiteó una imagen en la que aparece el concreto a sus espaldas junto con la frase "No más falso asilo", reforzando así los comentarios que ha hecho antes en torno a los "criminales" que toman ventaja de la política migratoria de asilo humanitario estadounidense.



Trump aseguró que una vez sea levantada la nueva barrera los contingentes militares desplegados en la frontera serán retirados y se mantendrán solo los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Fuente: EFE / AP