Igual de impensado resultaba imaginar que poco más de seis años después, la entonces fórmula presidencial estadounidense terminaría siendo una dupla de enemigos políticos.

Una ruptura que se concretó el fatídico 6 de enero del 2021.

Miembros de la milicia Oath Keepers durante el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. (AP).





Este martes 28, un juez de Washington ordenó al exvicepresidente que testifique sobre las conversaciones que tuvo con Trump en las horas previas y durante el infame asalto al Capitolio.

La decisión del magistrado James Boasberg pondrá a Pence frente al gran jurado federal, que estará encargado de determinar si el exmandatario cometió algún delito.

El proceso forma parte de una investigación que lleva adelante el Departamento de Justicia sobre la insurrección que causó por lo menos cinco muertes, dejó más de 100 policías heridos y condujo a por lo menos mil arrestos. Las autoridades estadounidenses intentan determinar el grado de responsabilidad que tuvo Trump en movilizar a la turba, conformada en su mayoría por seguidores del polémico expresidente.

Pence, quien en el pasado ya recurrió a la justicia para evitar declarar ante la comisión especial del Congreso que investiga el caso, ha señalado previamente que podría llegar hasta la Corte Suprema para esquivar este tipo de citatorios.

Aún si acepta, el exvicepresidente podría negarse a hablar sobre su actuación durante la certificación de la elección que se llevaba a cabo en el Capitolio, debido a la protección que le otorga haber ejercido en ese momento como titular del Senado.

Donde sí habló Pence fue en la la cena anual de Gridiron, en Washington, una gala organizada por periodistas que atrae a políticos destacados.

Durante el evento, celebrado hace un par de semanas, Pence repitió que “no tenía derecho de revertir la elección”, agregando además que las declaraciones de Trump “pusieron en peligro a mi familia y a todos ese día en el Capitolio. Y yo sé que la historia le pedirá cuentas a Donald Trump”.

"La historia le pedirá cuentas a Donald Trump", dijo Pence durante la cena anual de Gridiron, en Washington. / RYAN M. KELLY

UNA RELACIÓN ROTA

Pero, ¿cómo esta dupla republicana terminó enemistada?

“En la política todas las relaciones son muy superfluas. A menos que un político sea estúpido, que la mayoría no lo son, saben que son relaciones temporales. La relación entre Trump y Pence no era la peor pero tampoco la mejor. Lo que hacía Trump no era del agrado de Pence y de muchos republicanos que en privado despotricaban contra Trump. Pence hizo actos de malabarismo para sobrevivir y eso tampoco es bueno porque habla de un político que pone primero sus intereses personales por sobre los de la república. Pero al menos se le plantó (durante el asalto al Capitolio) y se negó a hacer lo que le pidió Trump”, comenta a El Comercio Hernán Molina, analista político argentino radicado en Estados Unidos.

Según testimonios de exasesores de Pence brindados durante las investigaciones del comité especial del Congreso, los días previos al 6 de enero Trump presionó a su entonces vicepresidente para que no reconociera la victoria de Joe Biden ante el Senado.

Todo esto pese a que el propio Pence le repitió “muchas veces” que no tenía potestad para detener la certificación de los votos, según testimonio de Marc Short, que fue jefe de gabinete del vicepresidente.

Asesores del exvicepresidente Pence revelaron ante el comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero que Donald Trump lo presionó en repetidas ocasiones para que anule el conteo de votos.

Lo más grave, sin embargo, fue el pronunciamiento del propio Trump cuando la turba ya estaba tomando por asalto la sede del Capitolio. En un tuit publicado a las 2:24 de la tarde del 6 de enero, el presidente saliente acusó a Pence de “no tener el valor” de detener el recuento de votos.

Esto provocó, según el comité del Congreso, que varios de los partidarios de Trump hicieran cánticos para “colgar” a Pence, quien se refugió en el sótano del Capitolio junto al resto de legisladores.

“Realmente no hay paralelos históricos a la relación entre Trump y Pence, tanto en el contexto de este asalto al Capitolio, como en todo lo que ha pasado y lo que hizo el exmandatario. Trump no tiene un paralelo histórico en ningún gobernante, menos en los contemporáneos y con contemporáneos me refiero desde Franklin D. Roosevelt (1933 - 1945) hasta ahora”, afirma Molina.

Así fue el asalto al Capitolio.

ASPIRACIONES PRESIDENCIALES

Otro punto fundamental es que este llamado a que Pence declare se produce con un Trump ya decidido a lanzarse nuevamente a la carrera presidencial y con el exvicepresidente evaluando las posibilidades de competir por la candidatura republicana para el 2024.

Un sondeo de la Universidad Quinnipiac publicado a mediados de marzo muestra que Trump obtiene un 46% de intención de voto republicano, seguido por el gobernador de Florida, Ron DeSantis con un 32%.

Recién en cuarto lugar aparece Pence, con un 3% de intención de voto.

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, llega como la gran sorpresa para las primarias de su partido, pocos puntos por debajo de Trump.

¿Una declaración contra Trump podría catapultar su sueño presidencial o, por el contrario, enterrarlo definitivamente?

“Pence camina un sendero muy estrecho porque dependiendo de lo que declare puede perjudicar a Trump y hay una base muy sólida, yo diría de un 25% o 30%, de personas que solo quieren a Trump como candidato republicano. Y ellos, obviamente, no querrían a Pence. Por otra parte, las elecciones no se definen por un 30% del electorado. Deberá apuntar a los independientes, a quienes nunca votarían por un demócrata pero que no quieren saber nada de Trump tampoco”, asegura Molina.

Sin embargo, para el analista la responsabilidad del exvicepresidente debería ir más allá de esta elección.

“Pence es una figura un poco del pasado a comparación de alguien como Ron DeSantis que viene con un empuje tremendo, es más joven y es tan o más populista que el propio Trump. Por otra parte, Pence debería pensar en la república, en el legado que tiene un político cuando ejerce el poder”, agrega.