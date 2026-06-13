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Un hombre pasa junto a la bandera nacional de Irán en la plaza Vanak de Teherán, el 10 de junio de 2026. (ATTA KENARE / AFP) /
Un hombre pasa junto a la bandera nacional de Irán en la plaza Vanak de Teherán, el 10 de junio de 2026. (ATTA KENARE / AFP) /
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Representantes de Estados Unidos e Irán tendrán el domingo una reunión virtual junto con los mediadores paquistaníes y cataríes para firmar de forma electrónica un acuerdo que ponga fin a la guerra y permita el desbloqueo del estrecho de Ormuz, informó este sábado el diario digital estadounidense Axios.

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