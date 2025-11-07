Un hombre se desmaya mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia unas palabras en el Despacho Oval. Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ
Un hombre se desmaya mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia unas palabras en el Despacho Oval. Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Ejecutivo farmacéutico se desmaya en el Despacho Oval durante una rueda de prensa de Trump
Resumen de la noticia por IA
Ejecutivo farmacéutico se desmaya en el Despacho Oval durante una rueda de prensa de Trump

Ejecutivo farmacéutico se desmaya en el Despacho Oval durante una rueda de prensa de Trump

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Un hombre este jueves durante una rueda de prensa del presidente de Estados Unidos, , en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde el mandatario anunciaba un acuerdo de reducción del precio de medicamentos para perder peso.

El hombre, identificado por la cadena Fox como Gordon Findlay, ejecutivo del laboratorio de medicamentos biológicos Novo Nordisk, estaba de pie, junto al escritorio del presidente, cuando se desplomó intempestivamente, mientras tomaba la palabra el director ejecutivo de la farmacéutica Eli Lilly, David Ricks.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Nuevo ataque de Estados Unidos a presunta narcolancha mata a tres personas en el Caribe

Trump se levantó de su asiento y varias personas corrieron a socorrer al afectado y la Casa Blanca ordenó retirar a la prensa del Despacho Oval.

Posteriormente, cuando se retomó la rueda de prensa, Trump aclaró que el hombre estaba “mareado” pero que ya se encontraba bien.

“La unidad médica de la Casa Blanca actuó rápidamente, y el caballero está bien. La conferencia de prensa se reanudará en breve”, aclaró la portavoz de la Casa Blanca, , después del hecho.

Entre los que asistentes que socorrieron al hombre, está el director del programa de salud pública Medicaid, Mehmet Oz.

El gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles 5 de noviembre que solicitará a las aerolíneas que empiecen a cancelar vuelos a partir del viernes para "reducir la presión" sobre el control aéreo, un sector con un alto nivel de ausentismo debido al cierre del gobierno. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC