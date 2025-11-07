Ejecutivo farmacéutico se desmaya en el Despacho Oval durante una rueda de prensa de Trump

Escucha la noticia
Un hombre sufrió un desmayo este jueves durante una rueda de prensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde el mandatario anunciaba un acuerdo de reducción del precio de medicamentos para perder peso.
El hombre, identificado por la cadena Fox como Gordon Findlay, ejecutivo del laboratorio de medicamentos biológicos Novo Nordisk, estaba de pie, junto al escritorio del presidente, cuando se desplomó intempestivamente, mientras tomaba la palabra el director ejecutivo de la farmacéutica Eli Lilly, David Ricks.
Trump se levantó de su asiento y varias personas corrieron a socorrer al afectado y la Casa Blanca ordenó retirar a la prensa del Despacho Oval.
Posteriormente, cuando se retomó la rueda de prensa, Trump aclaró que el hombre estaba “mareado” pero que ya se encontraba bien.
“La unidad médica de la Casa Blanca actuó rápidamente, y el caballero está bien. La conferencia de prensa se reanudará en breve”, aclaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, después del hecho.
Entre los que asistentes que socorrieron al hombre, está el director del programa de salud pública Medicaid, Mehmet Oz.
