Joseph James DeAngelo Jr. hoy tiene 74 años y no parece ser una amenaza para la sociedad, pero cuando tenía 30 años se convirtió en el temido “asesino del Golden State”. Tras prácticamente someter a 10 años de terror sistemático a toda California, este hombre no pudo ser atrapado hasta 2018. Por fin este año se le pudo dar sentencia y se le condenó a 11 cadenas perpetuas, por todas las vidas que arruinó a su paso en la costa oeste de Estados Unidos.

Cuando DeAngelo empezó a matar y violar, aún era agente de la Policía de Auburn. Violó y asesinó durante una década comprendida entre 1975 y 1986. Durante el juicio se contabilizó 83 víctimas y 53 escenas de crimen en varios condados del estado dorado.

“Su reinado de terror se expandió desde el área de Sacramento en el norte de California hasta el sur en el condado de Orange (OC)”, detalló el fiscal Tony Rackauckas al momento de su arresto en 2018.

DeAngelo nació el 8 de noviembre de 1945 en Bath, Nueva York. Sin muchos datos sobre su infancia y adolescencia, se sabe que se graduó en junio de 1964 de la Escuela Secundaria Folsom y luego se alistó para servir en la Marina de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam.

Joseph James DeAngelo fue identificado mediante el uso del ADN como el "Asesino de Golden State".

A su retorno, estudió en Sierra College y Cal State Sacramento de donde se licencio en justicia penal y se especializó en derecho penal. En 1973 se casó, tuvo tres hijas de este matrimonio que duró hasta su divorcio en 1991.

Hizo una pasantía en el Departamento de Roseville, específicamente estuvo en las divisiones de patrulla, identificación e investigación. Poco tiempo después Este hombre se desempeñó como agente de policía en Exeter y Auburn entre los años 1973 y 1979.

Joseph James DeAngelo Jr. con su uniforme de policía. (Foto: AP)

DeAngelo fue despedido de la policía en 1979 por robar una lata de repelente para perros y un martillo de una farmacia, según detalló a CNN el sheriff del condado de Sacramento, Scott Jones. Para ese entonces ya tenía al menos 4 años delinquiendo.

Su primera víctima

Esta semana, durante al menos tres días las víctimas y familiares relataron cómo DeAngelo arruinó sus vidas. Mientras que él escuchaba sin expresión en su rostro y estaba sentado en una silla de ruedas. Una de las personas que desfiló por ahí fue su primera víctima: Elizabeth Hupp.

Janelle Cruz y su supuesto violador y asesino, Joseph James DeAngelo. (Foto: Cortesía de Michelle Cruz White/Sacramento Sheriff).

Este asesino serial empezó su macabra carrera en Tulare, en 1975. Cuando Hupp tenía solo 16 años de edad, DeAngelo trabajaba como oficial para el Departamento de Policía de Exeter. En aquel entonces, era un hombre de 30 años, robó más de 100 casas de Visalia, lo que le valió el título de Visalia Ransacker. Pero también puso su mirada en la adolescente, acechándola a través de la ventana de su habitación, hasta que una noche, intentó secuestrarla.

“El 10 de septiembre de 1975, me fui a la cama como cualquier otra noche sin ninguna preocupación en el mundo”, contó Hupp al tribunal del condado de Sacramento el jueves. “Unas horas más tarde, mi mundo se puso patas arriba. Aproximadamente a las 2:00 a.m., me despertó un intruso, Joseph DeAngelo, que llevaba un pasamontañas y me apuntaba con un arma, diciendo que me estaba llevando con él y que si hacía algún ruido, me mataría“.

El padre de Hupp, Claude Snelling, se despertó y se enfrentó al intruso que intentaba secuestrar a su hija. Pero DeAngelo disparó dos veces a Snelling antes de huir de la escena del crimen. El valiente padre de 45 años murió camino al hospital.

Katie y Brian Maggiore fueron asesinados por Joseph DeAngelo el 2 de febrero de 1978.

Elizabeth comentó que se sintió culpable durante muchos años, preguntándose si podría haber hecho algo para evitar su muerte. “No fue hasta que me convertí en madre que me di cuenta de que no había nada que pudiera haber dicho que hubiera impedido que mi papá intentara salvarme”, mencionó Hupp. “Mi mamá siempre dijo que no habría importado si hubiera 20 hombres con armas de fuego, eso no lo habría detenido”, añadió.

“Lo que más me enferma y enoja es que DeAngelo pudo vivir una vida normal con su familia durante todos esos años, mientras que mi familia y yo no pudimos estar con mi papá. Estoy tan agradecida de que al menos pase el resto de su miserable vida en prisión”, dijo este jueves al revivir la herida para darle justicia a la memoria de su padre.

Su modus operandi

La primera violación registrada sucedió el 18 de junio de 1976. La víctima fue una mujer identificada como Jane en el expediente, ella dormía en la cama con su menor hijo de 3 años de edad, acababa de despedir a su esposo quien se fue al trabajo.

Entonces, Jane fue despertada violentamente por un hombre extraño que llevaba una máscara de esquí (un pasamontañas) que estaba de pie en la puerta del dormitorio. El atacante sostenía un cuchillo en una mano y una linterna en la otra, con esta última le apuntaba directamente en la cara

En ese momento, DeAngelo amarró a Jane y a su hijo con los cordones de los zapatos, les tapó los ojos y los amordazó con sábanas rotas. Sacó al niño de la cama y desabrochó los tobillos de la mujer. “Y entonces supe para qué estaba allí”, dijo la víctima que decidió no compartir su apellido.

Se podría decir que DeAngelo buscaba a sus víctimas y las estudiaba al detalle. Las atacaba y les robaba pertenecias de valor. Siempre eran mujeres entre los 13 y 41 años de edad, muchas de ellas solas en sus casas o acompañadas de sus hijos pequeños, como sucedió con Jane. Pero también se sabe de casos en los que atacó a parejas.

La imagen de DeAngelo tras su captura luego de 40 años.

Otro aspecto común entre sus víctimas es que tenían cacas de un solo piso a las que el atacante ingresó trepando por las ventanas. Las cegaba con la linterna, les ataba las manos y las amenazaba de muerte si es que no hacían caso a sus indicaciones.

Ese fue el caso del asesinato del argento Brian Maggiore y su esposa Katie. Sucedió el 2 de febrero de 1978, cuando la pareja daba un tranquilo paseo junto a su perro, fue entonces que DeAngelo los vio y empezó a perseguirlos como si se tratara de una cacería. El “asesino del Golden State” se acercó lo suficiente para dispararles a corta distancia.

Desde ese momento, sus crímenes terminaban siempre en asesinato de la víctima. Atacó a varias parejas, violó a las mujeres y hacía que el esposo observara. Igualmente, si se trababa de madres e hijas, se fue volviendo más despiadado con el tiempo.

La justicia tarda pero llega

El FBI tenía montañas de evidencia en su contra, pero demoró unos 40 años en dar con su paradero. En 2016, las autoridades ofrecieron una recompensa de US$50.000 para quien pudiera ofrecer cualquier información que los llevara a su paradero.

Para poyar esta iniciativa, el propio FBIcreó una página web dedicada al caso. En este sitio hasta ahora se pueden ver los retratos hablados de DAngelo, así como detalles sobre los testigos y familiares de las víctimas.

Joseph James DeAngelo estuvo prófugo durante 40 años. (Foto: Santiago Mejia / POOL / AFP).

Cuando este hombre cometió sus peores crímenes la tecnología de investigación mediante el ADN aún estaba en pañales. Para dar con él, en 2018, las autoridades hicieron un seguimiento de su ADN mediante una aplicación de genealogía.

Tras su captura, este 2020 se pasó al juicio. DeAngelo reconoció su culpabilidad y pidió disculpas a sus víctimas poco antes de que el el juez Michael Bowman lo sentenciara a 11 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional.

Esta semana, acudieron para dar su testimonio y escuchar la sentencia los sobrevivientes y familiares de las víctimas de sus crímenes en los condados de Sacramento, Contra Costa, Concord, David, Fremont, Modesto, San José, Stockton, Walnut Creek, Irvine, Orange, Santa Barbara y Ventura.

