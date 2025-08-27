Un colchón de aire de una embarcación de desembarco, parte del USS San Antonio (LPD 17), en el puerto de la Estación Naval de Norfolk, en Virginia, el 22 de agosto de 2025. (Foto de los Marines de Estados Unidos / DVIDS)
Un colchón de aire de una embarcación de desembarco, parte del USS San Antonio (LPD 17), en el puerto de la Estación Naval de Norfolk, en Virginia, el 22 de agosto de 2025. (Foto de los Marines de Estados Unidos / DVIDS)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
El Ejército de Estados Unidos publica imágenes de su despliegue cerca de Venezuela
Resumen de la noticia por IA
El Ejército de Estados Unidos publica imágenes de su despliegue cerca de Venezuela

El Ejército de Estados Unidos publica imágenes de su despliegue cerca de Venezuela

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Ejército de hizo públicas este miércoles fotografías de infantes de marina realizando ejercicios con fusiles en uno de los buques que han sido enviados al océano Atlántico cerca de .

En una de las imágenes publicadas por el servicio audiovisual de la Defensa se observa a dos integrantes de los marines apuntando con dos rifles durante una simulación en la cubierta del navío de ataque anfibio USS Iwo Jima, diseñado para transportar helicópteros, aviones de vigilancia costera, lanchas y vehículos de asalto.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: ¿Cuál es el poderío de los buques de guerra enviados por EE.UU. al mar caribe y cuándo estarán cerca de Venezuela?

En el paquete de fotografías se observa a militares operando aeronaves, revisando la maquinaria de los buques y realizando simulación de otras maniobras.

Marines durante una simulación en la cubierta del navío de ataque anfibio USS Iwo Jima, en el Océano Atlántico, el 26 de agosto de 2025. (Foto de Brendan Watt / DVIDS / EFE)
Marines durante una simulación en la cubierta del navío de ataque anfibio USS Iwo Jima, en el Océano Atlántico, el 26 de agosto de 2025. (Foto de Brendan Watt / DVIDS / EFE)

Más de 4.000 militares, entre ellos unos 2.000 marines, además de aviones, barcos y lanzamisiles, han sido movilizados por la Administración de Donald Trump para patrullar en las aguas cercanas a Venezuela y el Caribe con el objetivo de combatir a los carteles del narcotráfico, aunque la Casa Blanca aún no confirma los motivos de la movilización.

Los buques de transporte anfibio USS San Antonio y USS Fort Lauderdale, así como los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson son parte del despliegue frente a las costas venezolanas, según la publicación especializada Military.com.

La Misión Permanente de Venezuela ante Naciones Unidas denunció en una comunicación “la escalada de acciones hostiles y amenazas del Gobierno de los Estados Unidos de América”, y aseguró que el despliegue en el Atlántico de buques como “el USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino (de propulsión) nuclear de ataque rápido”, representa “una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales”.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC