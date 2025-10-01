Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) armados se reúnen afuera de un centro de procesamiento de ICE durante una protesta en Broadview, Illinois, el 19 de septiembre de 2025. (Foto de OCTAVIO JONES / AFP)
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) armados se reúnen afuera de un centro de procesamiento de ICE durante una protesta en Broadview, Illinois, el 19 de septiembre de 2025. (Foto de OCTAVIO JONES / AFP)
/ OCTAVIO JONES
Agencia EFE
Agencia EFE

El Gobierno de advirtió este miércoles que desplegará a los agentes del (ICE, en inglés) en el espectáculo del protagonizado por la superestrella puertorriqueña .

No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni el Super Bowl ni ningún otro lugar”, indicó uno de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, en el programa radiofónico The Benny Show.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Unos 300 agentes del ICE detiene a más de 40 personas durante operativo en vecindarios de Chicago

Sin importar que se trate de un concierto de Bad Bunny, “vamos a aplicar la ley en todas partes. Vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses. Es una directiva del presidente. Si estás en este país sin documentos, hazte un favor: vete a casa”, aseveró.

El funcionario expresó el desagrado del Gobierno de Donald Trump sobre la elección de Bad Bunny para actuar en el entretiempo de uno de los eventos deportivos más importantes de EE.UU.

Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el descanso del partido”, agregó Lewandowski.

La elección del puertorriqueño, uno de los artistas con mayor repercusión en el panorama musical actual, para liderar el descanso del Super Bowl ha dividido a la opinión pública tras afirmar que evitó pasar por EE.UU. con su gira mundial ante el ICE hiciera redadas en los lugares de sus conciertos.

Con su actuación, Bad Bunny marca un hito en la historia de este evento al convertirse en el primer artista latino en actuar en solitario en un espectáculo del Super Bowl, que tendrá lugar el próximo 8 de febrero en Santa Clara, en el estado de California.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

