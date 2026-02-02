El Gobierno de Trump dice que hará que sus agentes de inmigración lleven cámaras corporales

Escuchar
Agentes del orden público federal se enfrentan a manifestantes anti-ICE durante una manifestación frente al edificio federal Bishop Whipple en Minneapolis, Minnesota, el 15 de enero de 2026. (Octavio JONES / AFP)

Por Agencia EFE

La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, anunció este lunes que los agentes de inmigración desplegados en Minneapolis empezarán a llevar cámaras corporales a raíz de las muertes de dos ciudadanos a manos de estos oficiales en la mencionada ciudad y que la orden se extenderá a todo el país a medida que haya presupuesto disponible.

