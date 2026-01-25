Una vista de la Casa Blanca mientras cae nieve en Washington, DC, el 25 de enero de 2026. (Daniel SLIM / AFP)
Una vista de la Casa Blanca mientras cae nieve en Washington, DC, el 25 de enero de 2026. (Daniel SLIM / AFP)
/ DANIEL SLIM
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
El temporal deja más de 700.000 hogares sin electricidad en EE.UU., principalmente en el sur
Resumen de la noticia por IA
El temporal deja más de 700.000 hogares sin electricidad en EE.UU., principalmente en el sur

El temporal deja más de 700.000 hogares sin electricidad en EE.UU., principalmente en el sur

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La gran tormenta de hielo y nieve que ha afectado a dos tercios de la geografía en ha dejado este domingo a más de 700.000 hogares, principalmente en estados del sur, sin suministro eléctrico.

Datos de la web especializada poweroutage.us muestran cortes en el suministro especialmente reseñables en el estado de Tennessee, donde más de 244.000 clientes están sin luz, y también en Texas y Luisiana, donde hay unos 134.000 y 119.000 hogares sin energía eléctrica.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Agentes federales de inmigración matan a tiros a otra persona en Mineápolis

En Kentucky hay casi 40.000 cortes reportados, mientras que en Georgia y Alabama, hay 15.000 y 10.000 hogares, respectivamente, sin acceso a electricidad.

Virginia ha reportado más de 9.000 cortes de luz, Carolina del Norte unos 6.500 y Virginia Occidental más de 3.000.

En las ciudades de Washington y Baltimore no se han reportado fallos en el suministro significativos.

La tormenta, la mayor por envergadura registrada en EE.UU. según muchos expertos, descargó importantes cantidades de hielo y nieve a primera hora del domingo en la región del Medio Atlántico tras hacer lo propio en el Medio Oeste y sur del país.

El temporal ha dejado calles y carreteras difícilmente transitables desde Texas, pasando por Oklahoma o Tennessee, hasta Pensilvania y Nueva York, debido a la cantidad de nieve y hielo.

MÁS INFORMACIÓN: El hombre muerto en Mineápolis a manos de agentes de inmigración era enfermero en una UCI

Las temperaturas aún más bajas que se esperan en los próximos días, con mínimas el martes en la costa Este que estarán en torno a los 5 grados (-15 grados centígrados), mantienen a las autoridades alerta debido a la formación de gruesas capas de hielo y los efectos que tengan en servicios e infraestructuras básicas.

A su vez, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha pedido a la población de los más de 20 estados que han activado protocolos de emergencia que se evite salir de casa y ha asegurado que el Gobierno Federal está cooperando con estados y compañías eléctricas para agilizar reparaciones de la red eléctrica lo antes posible ante el frío aún más intenso que se avecina.

El temporal, que provocó el sábado unos 4.000 vuelos cancelados con origen y destino en EE.UU., ha causado de momento hoy otras 10.000 correspondencias canceladas en aeropuertos de todo el país, según el portal especializado Flightaware.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente Donald Trump afirmó el lunes 19 de enero que el mundo no estará seguro a menos que Estados Unidos controle el territorio autónomo danés de Groenlandia, un escenario rechazado de plano por los groenlandeses y los europeos. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC