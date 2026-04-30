Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos suma nuevos capítulos. La administración del presidente Donald Trump ha dispuesto que quienes soliciten visas temporales de no inmigrante deben afirmar que no temen persecución en sus países de origen, bajo el argumento de evitar que estas sean utilizadas como vía para pedir asilo. La directiva, enviada a embajadas y consulados, forma parte de un paquete más amplio de restricciones que también incluye mayores controles a estudiantes y la suspensión temporal del procesamiento de visas de inmigrante para decenas de países.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.