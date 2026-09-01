icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento sobre la asequibilidad de la atención médica en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 31 de agosto de 2026. (Foto de Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento sobre la asequibilidad de la atención médica en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 31 de agosto de 2026. (Foto de Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP).
/ KEVIN DIETSCH
Por Agencia EFE

La Casa Blanca confirmó la concesión por 100 años otorgada a la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP) para explotar parte del petróleo de Venezuela, y ofreció nuevos detalles sobre el acuerdo anunciado la semana pasada.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.