Fotografía de archivo de la entrada de la Embajada de los Estados Unidos, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
Agencia EFE
EE.UU. envía a Caracas a diplomáticos para explorar la reapertura de embajada en Venezuela
El confirmó este viernes a EFE que ha enviado a Caracas una delegación de diplomáticos encargados de los lazos con Venezuela para explorar la posibilidad de a raíz de la operación que capturó el pasado 3 de enero al presidente Nicolás Maduro.

“El 9 de enero, personal diplomático y de seguridad estadounidense de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela (VAU por sus siglas en inglés), incluido el Encargado de Negocios John T. McNamara, viajó a Caracas para realizar una evaluación inicial con miras a una posible reanudación gradual de las operaciones”, explicó un funcionario del Departamento de Estado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ya dijo el pasado domingo, un día después de la misión que atrapó a Maduro y lo llevó a Nueva York para juzgarlo por narcoterrorismo, que Washington ya está pensando en reinaugurar la legación estadounidense en el país caribeño.

La embajada, situada en Baruta, en el distrito metropolitano de Caracas, cerró en 2019 después de que el propio declarara rotas las relaciones bilaterales con EE.UU.

Fotografía de archivo de una bandera de Estados Unidos en la sede de su embajada en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Desde entonces, Washington ha gestionado lo relacionado con el país suramericano desde su Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela, que está situada en su embajada en Bogotá.

Tras apresar a Maduro, Trump ha descartado de momento a los principales líderes de la oposición venezolana y apostado por un Gobierno interino liderado por la chavista , ahora presidenta encargada, para dirigir Venezuela bajo la gestión de Washington, la cual, ha dicho, podría durar años.

