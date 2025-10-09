Fotografía tomada de la cuenta oficial @GregAbbott_TX en la red social X del gobernador de Texas Greg Abbott donde aparecen integrantes de la Guardia Nacional de Texas embarcando en un avión rumbo a Chicago. Foto: EFE/Greg Abbott
Fotografía tomada de la cuenta oficial @GregAbbott_TX en la red social X del gobernador de Texas Greg Abbott donde aparecen integrantes de la Guardia Nacional de Texas embarcando en un avión rumbo a Chicago. Foto: EFE/Greg Abbott
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
EE.UU. enviará 200 soldados a Gaza para supervisar el acuerdo entre Israel y Hamás
Resumen de la noticia por IA
EE.UU. enviará 200 soldados a Gaza para supervisar el acuerdo entre Israel y Hamás

EE.UU. enviará 200 soldados a Gaza para supervisar el acuerdo entre Israel y Hamás

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El enviará 200 soldados a Gaza para que se unan a las tareas humanitarias de supervisión en el marco de la implementación de la primera fase del .

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos, los efectivos enviados establecerán un “centro de coordinación civil-militar” en territorio israelí y palestino.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Hutíes seguirán “alerta” y “preparados” pese anuncio de acuerdo entre Israel y Hamás

Las tropas trabajarán en conjunto con , Turquía y Emiratos Árabes Unidos como parte de un apoyo acordado al acuerdo firmado este miércoles.

El almirante Bradley Cooper será el oficial a cargo de las tropas que tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de la seguridad y observar el accionar de las fuerzas locales.

Las fuentes militares agregaron que este ha sido practicado con las tropas durante los últimos meses y aseguran que los planes de seguridad que se desarrollarán serán compartidos con las autoridades de Israel.

Un soldado estadounidense se sienta en la parte superior de un vehículo de transporte de infantería Stryker de Estados Unidos, en Yeoju, el 27 de agosto de 2025. (Foto de Jung Yeon-je / AFP)
Un soldado estadounidense se sienta en la parte superior de un vehículo de transporte de infantería Stryker de Estados Unidos, en Yeoju, el 27 de agosto de 2025. (Foto de Jung Yeon-je / AFP)
/ JUNG YEON-JE

El acuerdo de paz, firmado este miércoles bajo la mediación internacional, contempla la liberación de rehenes, el cese de hostilidades y el inicio de un .

Además, establece mecanismos de supervisión multilateral para garantizar que ninguna de las partes incurra en acciones ofensivas, buscando sentar las bases para negociaciones futuras hacia una solución más amplia y duradera en la región.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC