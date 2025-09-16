La capital de EE.UU. podría ser declarada en emergencia nacional: ¿Es Washington tan peligrosa como advierte Trump?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes 15 que planea declarar una emergencia nacional en Washington D. C. para combatir la inseguridad ciudadana. Según el mandatario, dicha postura se debe a la falta de cooperación de la alcaldesa de la capital, Muriel Bowser, a quien acusó junto a otras autoridades locales de entorpecer la labor del ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas).

“Una de las ciudades más peligrosas”

Trump ya había intervenido directamente en la gestión del Distrito de Columbia en agosto cuando anunció el despliegue de la Guardia Nacional en la localidad con el fin de luchar contra la delincuencia. Sus medidas planteaban el desalojo de personas sin hogar y la intervención directa en los barrios que consideraba focos de criminalidad.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Ya por entonces, el anuncio causó gran malestar entre Bowser y un sector importante de la opinión pública de la capital estadounidense debido a que lo consideraban una violación y un intervencionismo injustificado en su jurisdicción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa antes de abordar el Air Force One en el Aeropuerto Municipal de Morristown, Nueva Jersey, el 14 de septiembre de 2025. (Foto de Mandel NGAN / AFP). / MANDEL NGAN

Las declaraciones más recientes del también líder del Partido Republicano citan a Washington D. C. como “una de las ciudades más peligrosas de su país e incluso del mundo”. Donald Trump había usado calificativos similares con respecto a Chicago, a la que directamente llamó el centro urbano “más peligroso” del planeta y donde el aviso de intervención generó una reacción negativa entre las autoridades estatales y municipales, además de la ciudadanía.

Trump empleó argumentos similares para citar planes de este tipo en Nueva York, Boston y Baltimore, a la vez que citaba la pasada participación de la Guardia Nacional en Los Ángeles.

Homicidios y listas

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, organización sin fines de lucro ubicada en México, publicó en febrero su índice anual con las 50 ciudades más violentas del mundo.

Con un total de 20 localidades, la nación azteca domina la lista, siendo las cinco primeras posiciones ciudades mexicanas. Estados Unidos recién aparece en la posición 25, ocupada por Memphis, a la que se le atribuye una tasa de 48 muertes por cada 100.000 pobladores. Otros poblados estadounidenses con presencia en dicha lista son Baltimore (40), Nueva Orleans (45), Detroit (46) y Cleveland (48).

Washington D. C. y Chicago no tienen presencia en dicha lista, al igual que Nueva York o Boston. De las urbes sobre las que Donald Trump había planteado el despliegue de fuerzas federales solo Baltimore está presente.

La cinta policial bloquea el área después de que un hombre disparó a cuatro personas en un edificio en Atlanta, Georgia, el 3 de mayo de 2023. - Una persona murió y tres resultaron heridas en la ciudad de Atlanta, en el sur de EE. UU., el miércoles cuando un hombre armado abrió fuego en el interior. un edificio, dijo la policía, en la última violencia armada en el país. (Foto de Elijah NOUVELAGE / AFP) / ELIJAH NOUVELAGE

La compañía de seguridad estadounidense American Security también tiene un ranking sobre las ciudades más peligrosas de su país, que considera a St. Louis, Memphis, Baltimore, Detroit y Little Rock como los centros urbanos más violentos.

Este reporte sitúa la tasa de homicidios de St. Louis en 66 por cada 100.000 habitantes, señalando el crimen entre los jóvenes como su principal desafío. En el caso de Memphis, el cálculo llega a 50,9 homicidios por 100.000 residentes y en Baltimore a 46 por cada 100.000 pobladores.

Dicho ranking tiene un total de 10 localidades y en este no aparece Washington D. C., y tampoco figuran Nueva York, Boston, Chicago y Los Ángeles. De las ciudades sobre las que Trump intervino o desea desplegar a la Guardia Nacional, únicamente figura nuevamente Baltimore.

La organización Freedom for All Americans tiene un conteo similar, creado a partir de los datos de muertes provenientes de entidades del estado entre 2024 y el primer semestre del 2025. En dicho conteo St. Louis figura como la ciudad más violenta de Estados Unidos con 69,5 homicidios por cada 100.000 habitantes y Baltimore como la segunda con 51,1 homicidios por 100.000 residentes.

En este caso Washington D. C. nuevamente no tiene presencia, aunque sí aparece Chicago en la décima posición con 24 homicidios por 100.000 pobladores.

Las cifras de Washington

En agosto la Casa Blanca justificó su voluntad de intervenir en la seguridad de Washington D. C., citando un informe del College of Liberal Arts que adjudicaba a la capital una tasa de homicidios de 27,3 por cada 100.000 habitantes en el2024, la cuarta más alta de Estados Unidos.

La data citada por el despacho presidencial señala que ese número es seis veces más alto que el de Nueva York y supera también los de Atlanta, Chicago y Compton. La Casa Blanca sostiene que la cifra es hasta tres veces más alta que la de Islamabad (Pakistán) y 18 veces más alta que la de La Habana (Cuba).

“Washington, D. C. debería ser un símbolo de orgullo y patriotismo para el pueblo estadounidense, y un lugar seguro para turistas, residentes y funcionarios públicos. Desafortunadamente, aunque periodistas y políticos de noticias falsas se esfuerzan por afirmar lo contrario, la realidad es que la capital de nuestra nación es todo menos segura”, señala la publicación de la sede del gobierno.

El reporte de la oficina de gobierno añade que en el Distrito de Columbia se denunciaron unos 29.000 delitos, de los cuales más de 3.000 han sido violentos.

A pesar de los números citados por la Casa Blanca, el Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó en enero de este año que los crímenes violentos en Washington D. C. habían alcanzado su punto más bajo en los últimos 30 años.

La información mencionaba que a lo largo del 2024 los homicidios habían registrado una disminución del 32% con respecto al año anterior. El reporte agregaba que los asaltos se redujeron un 39%, los robos armados de vehículos bajaron en un 53% y los asaltos con armas peligrosas disminuyeron en un 27%. En total, los delitos violentos en la capital de Estados Unidos se redujeron en un 35%.

Los datos del sistema de registros del Departamento Metropolitano de Washington D. C. indican que los delitos violentos se han reducido en un 27% en el 2025 con respecto al año anterior. El delito que registró una mayor reducción fue el abuso sexual con un descenso del 44%, mientras que los robos se redujeron en un 33% y los homicidios en un 20%.