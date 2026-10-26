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Resumen

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pronuncia un discurso durante la firma de un acuerdo petrolero en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 2 de septiembre de 2026. (Foto de Juan Barreto / AFP).
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pronuncia un discurso durante la firma de un acuerdo petrolero en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 2 de septiembre de 2026. (Foto de Juan Barreto / AFP).
/ JUAN BARRETO
Por Agencia EFE

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, apoya una hoja de ruta para lograr la renovación de organismos clave como el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Comisión Nacional Electoral (CNE) en los próximos meses, lo que debería llevar a Delcy Rodríguez a declarar vacante la presidencia y abrir un plazo de seis meses para la convocatoria de elecciones.

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