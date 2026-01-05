Fotografía de archivo de una bandera de Estados Unidos en la sede de su embajada en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Agencia EFE
EE.UU. está "haciendo preparativos" para la posible reapertura de su embajada en Caracas
El confirmó este lunes a EFE que ya se están “haciendo los preparativos necesarios” para que el país norteamericano reabra su embajada en Caracas a raíz de la captura del presidente venezolano, .

“Como dijo el presidente Trump, estamos haciendo los preparativos necesarios para permitir la reapertura en caso de que el presidente tome esa decisión”, explicó un portavoz de la cartera de Exteriores estadounidense.

El propio Trump dijo ayer a los medios a bordo del Air Force One que Washington ya está pensando en en el país caribeño.

La embajada, situada en Baruta, en el distrito metropolitano de Caracas, cerró en 2019 después de que el propio Nicolás Maduro declarara rotas las relaciones bilaterales con EE.UU.

Desde entonces, Washington ha gestionado lo relacionado con el país sudamericano desde su Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela, que está situada en su embajada en Bogotá.

Maduro fue calificado de "fugitivo de la justicia estadounidense" en una rueda de prensa celebrada el sábado por el presidente estadounidense Donald Trump.

, que compareció hoy por primera vez en Nueva York para encarar cuatro cargos federales, entre ellos narcoterrorismo, Trump ha realizado declaraciones muy controvertidas acerca del futuro rumbo político de Venezuela.

El mismo día de la operación militar en Caracas, el mandatario puso en duda que la principal líder opositora venezolana, , tenga capacidad para gobernar en Venezuela porque “no tiene el respeto ni apoyo suficientes en el país” y dijo que miembros de su Gabinete “gobernarán” el país durante un periodo indeterminado.

Caracas amaneció este domingo 4 de enero ralentizada, con calles vacías, muy poca circulación de vehículos y comercios con largas filas de compradores, según constató EFE, un día después del ataque de EE.UU. en algunos puntos de esta capital y otras zonas aledañas y de la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. (EFE)

