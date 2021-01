Mary Trump, la sobrina del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que escribió el libro “Siempre demasiado y nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”, donde lo describe como un hombre narcisista y peligroso, aseguró estar dispuesta a cambiarse el nombre para distanciarse completamente del magnate y no ser asociada con él.

“Estoy preparada para cambiarme el nombre si es necesario”, dijo la escritora y psicóloga de 55 años al diario británico The Telegraph, donde aseguró que el daño que Donald Trump ha hecho a Estados Unidos es “incalculable”. “Estamos a la espera de saber cuánto es irreparable”, precisó.

En la entrevista, Mary Trump también señaló que su tío es incapaz de cambiar, y mencionó como ejemplo su negativa a usar mascarilla ante la pandemia del coronavirus para no ser relacionado a una enfermedad.

“Donald no quería ser asociado a esas cosas. Si bien no me sorprendió nada de lo que hizo, incluyendo la construcción de muros y jaulas [contra migrantes], aún no puedo creer haya decidido politizar el uso de las mascarillas”, indicó.

Como se recuerda, durante la campaña previa a la elecciones de noviembre de 2020, Trump criticó a Joe Biden por utilizar mascarilla en público y por celebrar eventos de campaña con escasa concurrencia, todo eso para prevenir la propagación de contagios de COVID-19.

En otro momento, la sobrina del expresidente también contó que decidió contratar guardaespaldas cerca de un mes, durante el litigio que precedió el lanzamiento de su libro debido a los intentos de la Casa Blanca por impedirlo.

De acuerdo a Mary Trump, con su publicación ella simplemente quería “ayudar a comprender quién es él [Donald Trump]”.

Mary Trump también aseguró que si se llegara a encontrar con Donald Trump le consultaría qué película fue a ver mientras su padre Fred Jr. [hermano mayor de Trump] moría solo en el hospital. “Tu padre se horrorizaría por el perdedor en que te convertiste”, agregó.

La hija del hermano mayor del expresidente de Estados Unidos anunció en diciembre que está escribiendo una segunda parte del exitoso que publicó sobre su tío.

Su nuevo libro, “The Reckoning”, de la editorial St. Martin’s Press, saldrá en julio de 2021. El libro trazará lo que ella dice es el trauma colectivo de Estados Unidos desde su fundación con base en el trabajo de africanos esclavizados hasta los crecientes impactos económicos y de salud mental causados por la pandemia del coronavirus.

Según se ha adelantado, la autora argumentará que Estados Unidos necesita volver a imaginar cómo se ocupa de la salud mental, tratándola con el mismo vigor que las enfermedades físicas.

Cuando se publicó el primer libro de Mary Trump, el expresidente tuiteó que ella era una sobrina a la que había visto pocas veces y que sabe poco sobre él.

“Dice cosas falsas sobre mis maravillosos padres (¡que no la soportaban!) y yo”, escribió en la red social.

