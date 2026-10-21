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Resumen

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Fotografía de un avión de combate supersónico monomotor F-16 Falcon de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América. Foto: EFE/EPA/JAGADEESH NV
Fotografía de un avión de combate supersónico monomotor F-16 Falcon de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América. Foto: EFE/EPA/JAGADEESH NV
Por Agencia EFE

Estados Unidos está retirando tropas de algunas de sus posiciones en Oriente Medio ante el riesgo de una nueva escalada de las hostilidades en la región, según informó este miércoles el medio NBC News, que cita a fuentes conocedoras de los movimientos.

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