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Un bombardero B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de EE. UU. capaz de llevar armas nucleares sobrevolando Arabia Saudita el 29 de marzo de 2022. (Foto de Joseph PICK / DVIDS / AFP).
Un bombardero B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de EE. UU. capaz de llevar armas nucleares sobrevolando Arabia Saudita el 29 de marzo de 2022. (Foto de Joseph PICK / DVIDS / AFP).
/ JOSEPH PICK
Por Agencia EFE

Estados Unidos evalúa la posibilidad de desplegar armas nucleares en países europeos miembros de la OTAN, como medida para tranquilizar a sus aliados y demostrar que la reducción del apoyo militar convencional no debilita las garantías de seguridad, revela este martes el Financial Times (FT).

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