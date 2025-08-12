Un manifestante sostiene un cartel que dice "Tu voz fue más fuerte que sus bombas", durante una manifestación de solidaridad con Gaza y Palestina en París, Francia, el 12 de agosto de 2025. (Foto de EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)
Un manifestante sostiene un cartel que dice "Tu voz fue más fuerte que sus bombas", durante una manifestación de solidaridad con Gaza y Palestina en París, Francia, el 12 de agosto de 2025. (Foto de EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)
Agencia AFP
Agencia AFP

Estados Unidos evita criticar a Israel por la muerte de periodistas en Gaza
Estados Unidos evita criticar a Israel por la muerte de periodistas en Gaza

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa.
evitó este martes criticar a por la muerte de un grupo de periodistas de la cadena durante un ataque el domingo en la , y remitió las preguntas sobre el tema a su aliado.

El ejército israelí afirma que Anas al Sharif, un rostro prominente de la cadena catarí, lideraba una “célula terrorista” del movimiento islamista Hamás y era “responsable de impulsar ataques con cohetes” contra israelíes.

MIRA AQUÍ: Casi 240 periodistas muertos en Gaza: la historia de Anas al Sharif, el joven corresponsal de 28 años asesinado por Israel

Lo que les diré es que los remitimos a Israel para obtener información sobre al-Sharif”, dijo a la prensa la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce.

Ellos son quienes tienen las pruebas”, sostuvo.

Aseguro que respeta a los periodistas en zonas de guerra, pero advirtió que los miembros de Hamás se han “integrado en la sociedad, incluso haciéndose pasar por periodistas”.

Es algo terrible para quienes se dedican a buscar información para la gente”, añadió Bruce.

Gobiernos europeos y árabes, Naciones Unidas y grupos defensores de la prensa expresaron su indignación por esas muertes.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, pidió a Israel que aporte “pruebas claras” de sus acusaciones “respetando el estado de derecho, con el fin de evitar que los periodistas se conviertan en objetivos”.

MÁS INFORMACIÓN: Netanyahu dice que “autorizará” a los palestinos salir de Gaza

Al Jazeera informó que su corresponsal Mohammed Qreiqeh y los camarógrafos Ibrahim Zaher y Mohammed Noufal también murieron en el ataque que impactó una carpa para periodistas instalada frente a la entrada principal del Hospital Al-Shifa.

En el ataque del domingo murieron además los periodistas independientes Moamen Aliwa Mohammed y Al Khaldiun, según el director del hospital Al Shifa y Al Jazeera.

Sharif trabajó al principio de su carrera en una oficina de comunicación de Hamás, donde difundía eventos organizados por ese grupo que gobierna la Franja de Gaza desde 2006.

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

