La Cámara de Representantes de Arizona votó el jueves a favor de expulsar a un legislador republicano luego de que un reporte ordenado por los líderes legislativos de su mismo partido mostrara que estuvo involucrado en un patrón de acoso sexual contra mujeres.



Se cree que el representante Don Shooter, de Yuma, es el primer legislador estatal en Estados Unidos en ser expulsado de su puesto desde que comenzó el movimiento contra la violencia sexual “#MeToo (Yo también)” el año pasado. Otros legisladores en todo el país han renunciado o han sido destituidos de sus cargos por acusaciones de acoso o abuso sexual.



La expulsión se produjo meses después de que la representante Michelle Ugenti-Rita dijo que Shooter le había propuesto tener sexo y le había hecho comentarios sobre sus pechos en repetidas ocasiones. Muchas otras mujeres, incluida la entonces publicista del periódico más grande de Arizona, denunciaron que habían sido víctimas de acciones o comentarios sexualmente inapropiados por parte del legislador.



Shooter declaró a The Associated Press que merece recibir un castigo pero que no había hecho nada que justificara la expulsión.



“He tenido dos, tres meses para pensar sobre esto. No hice nada malo, merezco la amonestación”, indicó el republicano. “Pero les voy a decir esto. Fui enviado aquí por la gente del Distrito 13. Y a mi parecer, nunca he traicionado esa confianza, nunca, nunca. Ni por negocios sucios, ni por contribuciones, o influencia, o poder, ni por nada”.

“Y por Dios, ellos son los únicos que deberían echarme si es que quieren echarme. Y ellos pueden”, expresó.



Shooter había sido amonestado, pero J.D. Mesnard, el presidente de la Cámara de Representantes del estado, decidió convocar a la votación para expulsar a Shooter luego de que el legislador enviara una carta a sus compañeros el jueves.



En la misiva, Shooter alegaba que el reporte que Mesnard había solicitado sobre su comportamiento con Ugenti-Rita encubrió las acusaciones contra otro miembro de la cámara que eran peores que las de él. Shooter se negó a decir quién era el legislador.



Fuente: AP