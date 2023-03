TikTok sigue siendo, hasta el momento, la red social por excelencia en la que cientos de usuarios comparten sus experiencias y sucesos de la vida cotidiana. Desde anécdotas graciosas hasta eventos tristes y momentos de felicidad, los internautas encuentran en esta plataforma una gigantesca comunidad dispuesta a ver, escuchar y, por supuesto, opinar.

En esta oportunidad, se hizo viral un clip con una curiosa descripción: “Fue al oculista porque le ardía el ojo y tenía una garrapata”.

En el metraje, que tan solo tiene una duración de 12 segundos, se logra observar detalladamente el ojo de un paciente de, al parecer, 70 años de edad. Por encima de este órgano, camina una garrapata, un parásito externo que ingiere sangre de mamíferos, aves y reptiles.

El extraño caso despertó curiosidad y sorpresa entre los usuarios, quienes no dudaron en reaccionar en los comentarios. “Pensar que lo he visto todo y sale este video”, “No puedo creerlo, casi muero al ver el video. Ahora me pica” y “Sorprendente”, fueron solo algunos de los mensajes que escribieron en la publicación.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las garrapatas son más activas en los meses cálidos, aunque nunca se está exento de encontrarlas en otras temporadas climáticas. Por lo general, viven en áreas cubiertas de pasto, arbustos o muchos árboles, e incluso en los animales.

”Pasar tiempo al aire libre, ya sea acampando, paseando el perro, trabajando en el jardín o cazando, lo pone en contacto cercano con garrapatas. A muchas personas se les prenden garrapatas en su propio jardín o vecindario”, explica la agencia nacional de salud pública de Estados Unidos.

En el exterior, las personas pueden estar expuestas al contacto con garrapatas, por lo que CDC recomienda revisar las prendas de vestir antes de ingresar a la vivienda, ducharse inmediatamente después de haber salido al aire libre y también hacer una búsqueda de estos parásitos en los equipos y las mascotas.

¿Es el único caso?

Aunque este caso parezca insólito, en el año 2019 se hizo viral otro similar. Un ciudadano de Kentucky, Estados Unidos, acudió al oftalmólogo porque tenía una irritación en sus ojos. Una vez lo examinó el especialista, descubrió que tenía una garrapata en el interior.

”Lo cierto es que me asusté bastante cuando el médico me dijo la fuente de la irritación. Me incliné, lo miré y le pregunté si estaba bromeando y me dijo: ‘No, tienes una garrapata’”, dijo Chris Prater, el paciente, de acuerdo con ‘The Washington Post’.

La garrapata tuvo que ser extraída con una pinza, puesto que, según los especialistas, suponía un grave peligro para la salud del hombre.