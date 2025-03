Brad Sigmon fue fusilado en Carolina del Sur por matar a golpes con un bate de béisbol a los padres de su exnovia en su domicilio, así como por el secuestro e intento de asesinato de esta. (Photo by HANDOUT / South Carolina Department of Corrections / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / South Carolina Department of Corrections)

/

HANDOUT