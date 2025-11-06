El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder chavista, Nicolás Maduro. (Fotos de Aaron SCHWARTZ/EPA / Ronald PEÑA / EFE)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder chavista, Nicolás Maduro. (Fotos de Aaron SCHWARTZ/EPA / Ronald PEÑA / EFE)
Gobierno Trump admite al Congreso que no puede justificar legalmente un ataque a Venezuela
Gobierno Trump admite al Congreso que no puede justificar legalmente un ataque a Venezuela

Gobierno Trump admite al Congreso que no puede justificar legalmente un ataque a Venezuela

La Administración de reconoció ante el que no puede justificar legalmente, de momento, un futuro ataque de a y afirmó que por ahora no planea incursiones en ese país dentro de su campaña militar contra el narcotráfico, informaron medios este jueves.

Los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, dieron el miércoles detalles a los legisladores sobre los planes de la campaña antidrogas de Trump, que ha ordenado casi una veintena de ataques a supuestas lanchas en el Caribe y el Pacífico, donde han muerto más de 60 personas.

Francisco Sanz
En la reunión, donde también participaron miembros del Departamento de Justicia, especificaron que la “orden de ejecución” que inició en septiembre la operación antidrogas en aguas internacionales - cercanas a las costas de Venezuela en el Caribe y Colombia en el Pacífico- no se extiende a objetivos terrestres.

Altos funcionarios no descartaron la posibilidad de acciones militares contra instalaciones y líderes de carteles dentro de Venezuela en un futuro, según declararon testigos a la cadena CNN.

Trump ha insistido en que están evaluando ataques terrestres, al tiempo que recrudecido la retórica contra el líder chavista, Nicolás Maduro, al que acusa de “liderar una red de narcotráfico”.

En octubre, ya medios estadounidenses habían reportado sobre una opinión del Departamento de Justicia para justificar posibles ataques terrestres contra carteles designados como organizaciones terroristas internacional por la Administración del republicano.

Según una fuente familiarizada con el tema, citada por CNN, el documento de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia incluye una lista de 24 organizaciones criminales con base en Latinoamérica que la Administración Trump estaría autorizada a atacar, aunque funcionarios gubernamentales buscan otras opiniones que justifiquen futuras incursiones.

Lo que es cierto hoy puede que no lo sea mañana”, dijo la fuente, que señaló que Trump aún no ha decidido cómo abordará la situación en Venezuela.

En lo que especialistas consideran como su mayor despliegue marítimo desde la primera guerra del golfo Pérsico (1990-1991), EE.UU. mantiene en aguas caribeñas unos ocho buques de guerra -entre ellos seis destructores-, tres buques anfibios y un submarino en la zona.

La operación, que ha provocado el rechazo de Caracas, Bogotá y aliados como Brasil, Nicaragua y Cuba, también incluye el envío del portaaviones nuclear Gerald R. Ford, el mayor y más moderno de la flota estadounidense, que este martes pasó por el Estrecho de Gibraltar, de camino al Caribe.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó el martes 4 de octubre una eventual incursión por tierra de Estados Unidos en Venezuela y reiteró su disposición a mediar entre ambos países. (AFP)
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

