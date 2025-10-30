Vista de la torre de control del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en Arlington, Virginia, el 9 de octubre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Vista de la torre de control del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en Arlington, Virginia, el 9 de octubre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Agencia EFE
Agencia EFE

Gobierno de EE.UU. advierte de "desastre" para el tráfico aéreo si el cierre federal persiste
Gobierno de EE.UU. advierte de “desastre” para el tráfico aéreo si el cierre federal persiste

Gobierno de EE.UU. advierte de “desastre” para el tráfico aéreo si el cierre federal persiste

El vicepresidente de , , acompañado del secretario de Transporte y sindicalistas de aerolíneas advirtieron este jueves que si el cierre de Gobierno, vigente desde el 1 de octubre, se amplía hasta noviembre podría causar “un desastre” en los desplazamientos de millones de personas.

Eso va a provocar retrasos enormes. Queremos que la gente pueda volver a casa para Acción de Gracias. Queremos que la gente pueda viajar por negocios”, dijo Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Francisco Sanz
El vicemandatario encabezó una mesa redonda con trabajadores de aerolíneas y Duffy, asegurando que “el estrés por la falta de pago” en los controladores del tráfico aéreo está generando una crisis que podría desencadenar un “desastre”.

De acuerdo con la Casa Blanca, entre los asistentes a la mesa redonda del jueves se encontraban el director ejecutivo de American Airlines, Robert Isom, el director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, el presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo, Nick Daniels, y el presidente de Teamsters, Sean O’Brien.

La reunión tuvo lugar después de que los controladores aéreos no recibieran su primer sueldo completo desde el cierre el viernes pasado. Los controladores, empleados por el Gobierno, se encuentran entre los funcionarios públicos obligados a seguir trabajando sin cobrar.

En 2019, durante el cierre de Gobierno más largo de la historia, las bajas por enfermedad que solicitaron muchos controladores aéreos paralizaron parte del tráfico aéreo nacional y contribuyeron a forzar un acuerdo legislativo.

En el Senado algunos republicanos han presentado iniciativas para financiar los salarios de empleados esenciales como los controladores aéreos, aunque se ha acabado por subrayar la prioridad de encontrar un plan de financiación federal que levante el cierre por completo.

El bloqueo en el que se encuentra actualmente el Senado pasa por las demandas de los demócratas que, para dar a los republicanos los votos que necesitan para aprobar un presupuesto que levante el cierre del Gobierno Federal, exigen que se prolonguen los subsidios del Obamacare que caducan a final de año, lo que según los expertos elevará considerablemente las primas para 2026.

Agencia EFE

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

