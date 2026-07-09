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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One, en ruta a Washington, el 8 de julio de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One, en ruta a Washington, el 8 de julio de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) demandó este jueves al estado de Maryland para impugnar las políticas de santuario de inmigrantes de ese estado, bajo el argumento que interfieren con la aplicación de las leyes de inmigración y que son ilegales.

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