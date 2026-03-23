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El presidente estadounidense Donald Trump saluda tras desembarcar del Air Force One a su llegada a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 23 de marzo de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump saluda tras desembarcar del Air Force One a su llegada a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 23 de marzo de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El Gobierno del presidente Donald Trump ha desmantelado un antiguo programa del Departamento de Justicia que ayuda a inmigrantes de bajos ingresos a tener representación legal competente y asequible en temas migratorios, según informó CBS News.

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