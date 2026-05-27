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Varias personas protestaron contra la presencia del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) frente a la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, el 25 de marzo de 2026. (Angelina Katsanis / AFP)
Varias personas protestaron contra la presencia del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) frente a la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, el 25 de marzo de 2026. (Angelina Katsanis / AFP)
/ ANGELINA KATSANIS
Por Agencia EFE

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estudia suspender el procesamiento migratorio y aduanero en aeropuertos de las denominadas ciudades santuario, medida que busca presionar a autoridades locales para que cooperen con su política migratoria y que podría afectar gravemente al tráfico aéreo internacional a pocas semanas del inicio del Mundial de Fútbol.

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