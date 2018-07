Estados Unidos. El Gobierno de Donald Trump se comprometió este lunes en entregar el martes a sus padres a por lo menos 50 niños indocumentados menores de 5 años, del centenar que fue separado tras cruzar la frontera con México a consecuencia de su polémica política de "tolerancia cero" contra la inmigración ilegal.

El mes pasado, el juez federal Dana Sabraw en San Diego (California) ordenó al Gobierno de Estados Unidos que reúna para el martes al centenar de niños que tiene menos de cinco años, mientras que el plazo para los más de 2.000 restantes de mayor edad fue fijado para el 26 de julio.

Sin embargo, Sarah Fabian, abogada del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), afirmó el lunes que solo 54 menores de cinco años serán reunidos con sus padres para esa fecha y agregó que la cantidad podría aumentar dependiendo de la revisión de los historiales.

El martes los niños serán trasladados con sus padres, quienes podrán continuar su proceso migratorio en libertad dado que las instalaciones donde están recluidos no están adaptados para familias, informó Fabian.

El resto de los padres ha sido deportado, no superó una revisión del historial delictivo, no fue capaz de demostrar que son los progenitores o han sido puestos en libertad y los agentes migratorios no han podido contactarlos, señaló Fabian.

De esta forma, el gobierno de Donald Trump cumplirá en parte con el plazo impuesto por el juez de reunificar a los menores con sus padres hasta este martes. En estos primeros casos el proceso fue más ágil dado que los padres continúan en custodia de las autoridades federales, indicó el DOJ.



Los pequeños fueron separados en cumplimiento de la política de "tolerancia cero" del presidente Donald Trump, que abogaba por el procesamiento de las personas que crucen la frontera de manera ilegal. Las separaciones ocurrieron desde principios de mayo hasta que Trump puso fin a la práctica el mes pasado ante la ola de críticas.

Por su parte, Sabraw reconoció este lunes que en algunos casos será "imposible" que el Gobierno de Estados Unidos reúna a los menores con sus hijos dentro del lapso establecido, por lo que permitirá ciertas excepciones como las ya mencionadas una vez que se le detallen los motivos.

— "Nunca existió un proceso" —

Bardis Vakili, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), señaló que recomendarán un tiempo apropiado para que se produzca la entrega de la cuarentena restante de niños que siguen detenidos.

"Es importantísimo que exista un proceso con una fecha límite (también) para ellos", comentó.

Si bien considera que el proceso de entrega de estos 102 niños está siendo complicado servirá de antecedente para agilizar la reunificación de los más de 2.000 menores que deben ser volver con sus progenitores antes del 26 de julio.

"Es claro que nunca existió un proceso (para reunificar niños)", lamentó el representante de la ACLU, que pedirá al Gobierno una lista con los datos de los más de 2.000 menores de entre 5 y 18 años de edad que siguen en su poder.

Fuente: EFE/Reuters