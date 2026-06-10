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Un EA-18G Growler preparándose para despegar de la cubierta de vuelo del portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72), durante la Operación Epic Fury, el 15 de marzo de 2026. (NAVCENT Public Affairs / DVIDS / AFP)
Un EA-18G Growler preparándose para despegar de la cubierta de vuelo del portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72), durante la Operación Epic Fury, el 15 de marzo de 2026. (NAVCENT Public Affairs / DVIDS / AFP)
/ NAVCENT PUBLIC AFFAIRS
Por Agencia EFE

Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informaron este miércoles que los ataques ejecutados contra Irán fueron centrados en capacidades de vigilancia, sistemas de comunicación y emplazamientos de defensa aérea.

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