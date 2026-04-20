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Esta fotografía difundida por el Mando Central de EE. UU. a través de su cuenta de X (@CENTCOM) el 18 de abril de 2026 muestra helicópteros AH-64 Apache sobrevolando el estrecho de Ormuz durante una patrulla el 17 de abril de 2026. Foto: Mando Central de EE. UU./ AFP
Esta fotografía difundida por el Mando Central de EE. UU. a través de su cuenta de X (@CENTCOM) el 18 de abril de 2026 muestra helicópteros AH-64 Apache sobrevolando el estrecho de Ormuz durante una patrulla el 17 de abril de 2026. Foto: Mando Central de EE. UU./ AFP
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Por Agencia EFE

La Armada de Estados Unidos ha impedido la navegación de unos 27 navíos desde que inició el bloqueo naval a las costas de Irán, que Washington mantiene en medio de las negociaciones para un acuerdo para poner fin a la guerra con Teherán, informó este lunes el Comando Central estadounidense (Centcom).

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