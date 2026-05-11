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*Armas de guerra*: Diez A-10 Thunderbolt I, un MC-130J Commando II y 270 pilotos de Estados Unidos y Europa participan en maniobras militares entre el 4 al 20 de agosto. (Foto: EFE/Valda Kalnina)
*Armas de guerra*: Diez A-10 Thunderbolt I, un MC-130J Commando II y 270 pilotos de Estados Unidos y Europa participan en maniobras militares entre el 4 al 20 de agosto. (Foto: EFE/Valda Kalnina)
Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaron al menos 25 vuelos militares cerca de Cuba para recaudar inteligencia, un proceso similar al que hicieron antes de atacar en Venezuela e Irán, según reportó CNN con base en un análisis de información de la plataforma FlightRadar24.

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