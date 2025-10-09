Fotografía del buque USS Lake Erie (CG-70), en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, en su transito por el Canal de Panamá este viernes 29 de agosto de 2025. (EFE/ Bienvenido Velasco).
Fotografía del buque USS Lake Erie (CG-70), en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, en su transito por el Canal de Panamá este viernes 29 de agosto de 2025. (EFE/ Bienvenido Velasco).
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
EE.UU. ha solicitado a la isla caribeña de Granada alojar personal y equipo militar
Resumen de la noticia por IA
EE.UU. ha solicitado a la isla caribeña de Granada alojar personal y equipo militar

EE.UU. ha solicitado a la isla caribeña de Granada alojar personal y equipo militar

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Granada, una isla caribeña próxima a Venezuela, informó este jueves que le ha solicitado alojar personal y .

Según el comunicado de Exteriores, el Gobierno de Granada recibió una solicitud para “la instalación temporal de equipos de radar y personal técnico asociado en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Esta petición se da en el marco de un incremento de las tensiones entre Washington y Caracas por el para luchar supuestamente contra el narcotráfico procedente de .

PUEDES VER: Venezuela pide reunión de urgencia a la ONU ante “ataque armado” de EE.UU. en “corto plazo”

Granada indicó que los Ministerios de Seguridad Nacional, Asuntos Jurídicos y Asuntos Exteriores del país están “evaluando y revisando cuidadosamente la solicitud”, en coordinación con la Autoridad Aeroportuaria y otras agencias pertinentes.

La cancillería granadina hizo hincapié en que “cualquier decisión se tomará únicamente después de que se completen todas las evaluaciones técnicas y legales”.

“Aseguramos a nuestros ciudadanos que cualquier decisión que se tome se guiará por la soberanía, la seguridad pública y el interés nacional de Granada, incluyendo la protección de nuestra industria turística, los viajeros y el bienestar económico del país”, afirmó la nota.

Granada es miembro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que condenó el pasado viernes lo que consideró como la “incursión ilegal y provocadora” de .

En un comunicado, la alianza afirmó que este “hostigamiento militar sistemático” se enmarca en un “patrón de agresiones que buscan desestabilizar la región, infundir miedo e imponer una lógica de intimidación propia de la doctrina imperial”.

EE.UU. ha destruido hasta el momento al menos cinco lanchas en el Caribe, en unos ataques en los que, según funcionarios estadounidenses, .

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC