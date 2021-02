Conforme a los criterios de Saber más

En algún momento de su adolescencia, mientras olvidaba cómo brillaban sus pelos rubios y lo ajustado que se debía llevar el cinturón negro de Taekwondo, Hayley Arceneaux todavía soñaba con ser astronauta. Su afán por conocer las estrellas se enfrentaba a cada quimioterapia a la que era sometida desde los 10 años.

Pronto, Hayley Arceneaux tuvo que abandonar su anhelo. El tumor canceroso que le encontraron en su rodilla izquierda necesitaba ser removido en una operación que, finalmente, le instaló prótesis de huesos en las piernas. Jamás hubo un astronauta que tuviera esas condiciones.

Por lo menos no hasta esta semana, cuando se anunció que Arceneaux sería una de las tripulantes de la misión Inspiration4. Si logra ir al espacio, será la estadounidense más joven y el primer sobreviviente de cáncer en orbitar la Tierra.

Por el momento, ya se probó su traje especial. “Es genial, pero más pesado de lo que esperaba”, comentó.

Lo que le queda es ser parte de un entrenamiento riguroso, que le permitirá estar lista para el lanzamiento. Por el momento, se espera que el Falcon 9 –cohete desarrollado por Elon Musk y su empresa Space X– se lance a finales de este año desde el Kennedy Space Center de Florida.

Hayley Arceneaux en sus clases de Taekwondo, deporte que practicó hasta los 9 años. (Instagram)

LEE TAMBIÉN: El bitcoin se desploma tras un tuit de Elon Musk y las críticas de Janet Yellen

LA VIDA DA VUELTAS

En abril del año pasado, la vida de Arceneaux cerró un círculo: de entrar al St. Jude Children’s Research Hospital como paciente se convirtió en doctora de ese mismo nosocomio 18 años después. Ese fue su plan desde niña.

Porque en esos pasillos, descubrió dos de los secretos de la vida. “Espera lo inesperado” y “disfruta el viaje” se convirtieron en sus mantras.

LEE TAMBIÉN: así era el primer vehículo eléctrico que funcionó en Lima hace 49 años

“Mi lucha contra el cáncer me preparó para viajar al espacio. Me hizo fuerte y me enseñó ambas lecciones”, contó Arceneaux a la agencia AP.

Así se puede entender su deseo de viajar por el mundo, de conocer nuevas realidades y tratar de ayudar a otras personas. En uno de sus voluntariados, visitó la ciudad de Cusco, el Valle Sagrado y trabajó con un colegio de Chinchero.

Hayley Arceneaux en un colegio de Chinchero. (Instagram)

CAMINO AL ESPACIO

Arceneaux será una de las cuatro astronautas no profesionales que irán al espacio como parte del proyecto de caridad Inspiration4, que busca recaudar US$ 200 millones para el St. Jude Children’s Research Hospital.

La iniciativa es liderada por el millonario Jared Isaacman, quien decidió reclutar a tres personas que lo acompañen en este viaje. Cada uno de ellos representa una virtud: Isaacman es liderazgo; Arceneaux, esperanza.

LEE TAMBIÉN: Starlink: El proyecto de internet satelital de Elon Musk que llegará a Perú

En menos de una semana, se sabrá quién es el siguiente miembro de la tripulación, y el representará a la generosidad o la prosperidad.

Sobre la aventura, Arceneaux afirma no estar nerviosa. Luego de que le ofrecieran el puesto, ella consultó con su mamá, así como su hermano y cuñada (quienes son ingenieros aeroespaciales), quienes la animaron.

“Representar a los pacientes y sobrevivientes de cáncer es un honor increíble. Cuando vives uno de esos tratamientos te concentras en el día a día porque puede ser muy difícil mirar hacia el futuro. Espero que esta misión les permita imaginar lo que vendrá”.

VIDEO RECOMENDADO

Vacuna de AstraZeneca reduce la transmisión tras una dosis, según un estudio